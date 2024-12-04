У Рязані прогриміли вибухи біля авіабази «Дягілєво»
Губернатор Малков заявив, що ППО нібито збила три безпілотники над територією Рязанської області
У районі російської авіабази «Дягілєво», розташованої біля міста Рязань, прогриміли вибухи. Про це повідомляють : російський Telegram-канал Astra, губернатор Рязанської області РФ Павло Малков та російське міністерство оборони в Telegram.
За даними Astra, вибухи прогриміли вночі, один із них потрапив на відео.
Губернатор Малков заявив, що ППО нібито збила три безпілотники над територією Рязанської області.
«За попередньою інформацією постраждалих і руйнувань немає», – заявив губернатор.
💥Вночі на болотах було не спокійно
Місцеві пабліки повідомляли про вибухи в Рязані неподалік із Дягилевим, де розташована військова авіабаза. pic.twitter.com/6bVOuOJlUY
Також повідомляється про можливий удар по порту «Новоросійськ», базі ракетоносіїв Чорноморського флоту РФ.
Міноборони РФ запевняє, що за ніч нібито перехопили і знищили 24 українські безпілотники. шість начебто збили над Ростовською областю, п'ять – над Брянською, чотири – над Бєлгородською, три – над Рязанською, один – над Астраханською і п'ять – над Краснодарським краєм РФ.
Нагадаємо, у ніч проти 20 жовтня дрони СБУ, ССО та ГУР вдарили по заводу імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області Росії. Про це «Главкому» повідомили джерела в СБУ. Завод є частиною російського військово-промислового комплексу та перебуває під санкціями країн ЄС і США. Оскільки його продукція використовується для ведення війни в Україні. На цьому заводі ворог виробляє вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО. Відстань від українського кордону до заводу – 900 км.
Також у місті Людиново Калузької області (РФ) вранці 16 листопада стався вибух внаслідок повітряної атаки. У цьому населеному пункті розташована нафтобаза «Калуганефтепродукт», яка вже неодноразово ставала мішенню для ударів дронів.
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