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У Рязані прогриміли вибухи біля авіабази «Дягілєво» 

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Рязані прогриміли вибухи біля авіабази «Дягілєво» 
За даними Astra, вибухи прогриміли вночі, один із них потрапив на відео.
скриншот відео

Губернатор Малков заявив, що ППО нібито збила три безпілотники над територією Рязанської області

У районі російської авіабази «Дягілєво», розташованої біля міста Рязань, прогриміли вибухи. Про це повідомляють : російський Telegram-канал Astra, губернатор Рязанської області РФ Павло Малков та російське міністерство оборони в Telegram. 

За даними Astra, вибухи прогриміли вночі, один із них потрапив на відео.

Губернатор Малков заявив, що ППО нібито збила три безпілотники над територією Рязанської області.

«За попередньою інформацією постраждалих і руйнувань немає», – заявив губернатор.

Також повідомляється про можливий удар по порту «Новоросійськ», базі ракетоносіїв Чорноморського флоту РФ.

Місцеві повідомляють про можливий удар по порту «Новоросійськ»
Місцеві повідомляють про можливий удар по порту «Новоросійськ»
скриншот із соцмереж

Міноборони РФ запевняє, що за ніч нібито перехопили і знищили 24 українські безпілотники. шість начебто збили над Ростовською областю, п'ять – над Брянською, чотири – над Бєлгородською, три – над Рязанською, один – над Астраханською і п'ять – над Краснодарським краєм РФ.

Нагадаємо, у ніч проти 20 жовтня дрони СБУ, ССО та ГУР вдарили по заводу імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області Росії. Про це «Главкому» повідомили джерела в СБУ. Завод є частиною російського військово-промислового комплексу та перебуває під санкціями країн ЄС і США. Оскільки його продукція використовується для ведення війни в Україні. На цьому заводі ворог виробляє вибухові речовини, авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби, у тому числі КАБи, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО. Відстань від українського кордону до заводу – 900 км.

Також у місті Людиново Калузької області (РФ) вранці 16 листопада стався вибух внаслідок повітряної атаки. У цьому населеному пункті розташована нафтобаза «Калуганефтепродукт», яка вже неодноразово ставала мішенню для ударів дронів.  

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Теги: безпілотник вибух росія відео Міноборони РФ

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