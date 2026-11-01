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Конституційна криза в Польщі. Туск звинуватив опонентів у руйнуванні демократії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Конституційна криза в Польщі. Туск звинуватив опонентів у руйнуванні демократії
Дональд Туск наголосив, що політики не мають права залякувати суддів, навіть якщо йдеться про президента держави
фото з відкритих джерел

Глава уряду заявив, що забезпечить незалежну роботу Конституційного трибуналу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із телевізійним зверненням на тлі загострення протистояння навколо Конституційного трибуналу. Він звинуватив партію «Право і справедливість» (PiS), колишнього президента Анджея Дуду та чинного главу держави Кароля Навроцького в руйнуванні верховенства права. Також глава уряду заявив, що його політичні опоненти отримують підтримку російських інтернет-ботів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Канцелярію прем'єр-міністра Польщі

Що сказав Туск у зверненні

Виступ прем'єра відбувся ввечері 31 жовтня. Туск прокоментував події попереднього дня біля будівлі Конституційного трибуналу, назвавши їх обурливими. Він наголосив, що прагнення відновити спокій у країні не повинно супроводжуватися поступками перед беззаконням і насильством.

«Демократична держава повинна бути сильною і здатною забезпечувати справедливість», – заявив глава польського уряду.

Туск назвав протистояння навколо суду черговим етапом руйнування верховенства права в Польщі. Відповідальність за це він поклав на PiS та колишнього і чинного президентів країни – Анджея Дуду й Кароля Навроцького.

Окремо прем'єр згадав про російські інтернет-боти. За його словами, політичні сили, які прагнуть зруйнувати демократію та верховенство права, отримують підтримку проросійських середовищ, а в нинішньому протистоянні – ще й армії російських ботів у мережі.

«Сьогодні в цьому конфлікті вони користуються підтримкою армії російських ботів в інтернеті. Ба більше, дочекалися навіть публічних компліментів від головного ідеолога Кремля», – сказав Туск.

Прем'єр також заявив, що політики не мають права приходити до судів і трибуналів, віддавати розпорядження суддям або залякувати їх, навіть якщо йдеться про президента держави.

Через що виникло протистояння в Конституційному трибуналі

Причиною загострення стала суперечка щодо призначення нових суддів та керівництва Конституційного трибуналу.

За версією Туска, парламент обрав нових суддів, які склали присягу, однак президент Кароль Навроцький не прийняв її. Голова трибуналу Богдан Свенчковський також не допускав новообраних суддів до виконання обов'язків.

Після кількох тижнів очікування судді вирішили розпочати роботу самостійно. Це спричинило протистояння в установі та біля її будівлі.

Під час звернення Туск згадав і про сутичку президента Навроцького із суддею Анною Корвін-Пйотровською. Прем'єр використав її як приклад того, що фізична сила не може визначати поведінку учасників судового процесу.

«У правовій державі суддя, навіть якщо це тендітна жінка, не відступає перед агресивним здорованем», – заявив глава уряду.

Туск також запевнив, що Конституційний трибунал працюватиме відповідно до Конституції та незалежно від нього. Уряд, за його словами, має забезпечити установі безпеку й належні умови для роботи.

Навроцький заявив про силове захоплення державного органу

Президент Польщі Кароль Навроцький 31 жовтня також оприлюднив заяву щодо ситуації навколо Конституційного трибуналу. Він назвав події порушенням конституційного ладу та силовим захопленням державного органу.

Навроцький закликав правоохоронців залишити територію установи. Також він повідомив про термінові консультації з представниками парламентських сил, метою яких назвав стабілізацію політичної ситуації та відновлення конституційного порядку.

Свенчковський оголосив вихідні для працівників суду

Протистояння продовжилося і 31 жовтня. Відсторонений від виконання обов'язків голови Конституційного трибуналу Богдан Свенчковський видав розпорядження, за яким працівники установи матимуть вихідні з 3 до 6 листопада зі збереженням заробітної плати.

Він також поставив під сумнів юридичну силу розпорядження Анни Корвін-Пйотровської щодо організації роботи установи.

«Працівники не зобов'язані виконувати незаконні вимоги неуповноважених осіб», – написав Свенчковський у своєму документі.

Нагадаємо, 30 жовтня в Конституційному трибуналі Польщі загострилося протистояння через призначення нових суддів. Суддя Анна Корвін-Пйотровська оголосила про відсторонення Богдана Свенчковського та його заступника Бартошека Соханського від виконання обов'язків на місяць. Уночі до будівлі установи прибув президент Кароль Навроцький, який повернувся до Польщі з поїздки до Сенегалу. Біля входу виникла сутичка за участю глави держави та суддів. Раніше «Главком» повідомляв про перебіг протистояння.

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Теги: Польща криза суддя Дональд Туск трибунал Кароль Навроцький

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