Рада пропонує запровадити податок на бездітність

Збір платитимуть особи, які не мають дітей, мають одну дитину або двох дітей

У разі ухвалення цей закон набере чинності з 1 січня 2025 року

Верховна Рада пропонує запровадити «демографічний збір». Про це йдеться у зареєстрованому законопроєкті № 11264 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні».

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, його метою та завданнями є створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні, надання всебічної (фінансової, соціальної, психологічної, правової та іншої) підтримки сім’ям з дітьми (у довгостроковій перспективі – також надання підтримки молодим громадянам України, які вступають у доросле життя), забезпечення сімей з дітьми доступним житлом, транспортними засобами, задоволення інших їх соціально-економічних потреб, а також підвищення престижу материнства (батьківства) та стимулювання підвищення рівня народжуваності в Україні.

Зокрема, законопроєктом пропонується формування стабільного джерела покриття відповідних витрат у вигляді запровадження «демографічного збору».

Тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради про завершення демографічної реформи, встановлюється демографічний збір, платниками якого є всі фізичні особи – резиденти України віком від 21 до 58 років, крім осіб, визначених Податковим кодексом України.

Ставка збору становить:

1,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які не мають дітей;

1% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають одну дитину;

0,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають двох дітей.

Не є платниками демографічного збору:

особи, які мають трьох або більше дітей;

особи, які мають безпліддя або порушену репродуктивну функцію, що унеможливлює материнство (батьківство), з підтвердженням відповідних обставин належними медичними документами не рідше, ніж один раз на 2 роки;

особи, які мають статус осіб з інвалідністю І групи;

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються під час отримання платником оподатковуваного доходу з використанням безготівкових розрахунків (на банківський рахунок, рахунок у іншій фінансовій установі, отримання поштового переказу або в інший спосіб).

Відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) збору до бюджету є податкові агенти щодо демографічного збору.

Податковим агентом щодо демографічного збору є банківська установа, інша фінансова установа, оператор поштового зв’язку, а також будь яка інша фізична або юридична особа, яка приймає безготівковий платіж на користь платника збору. Податкові агенти визначають категорію платника збору та індивідуальну відсоткову ставку збору на підставі документів, наданих клієнтами – фізичними особами.

Фізичні особи несуть відповідальність за надання фінансовим установам достовірної інформації та документів для визначення категорії платника збору та індивідуальної відсоткової ставки збору.

У разі ухвалення цей закон набере чинності з 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, однією з ключових проблем розвитку людського капіталу України є катастрофічна демографічна ситуація. Станом на 2024 рік індекс скорочення населення складає більше 1,0%. Тривала фаза повномасштабного вторгнення лише пришвидшує цей процес. Країна продовжує втрачати привабливість в очах талантів. Таку думку висловив експерт програми «Освіта» Українського інституту майбутнього Микола Скиба.

Раніше повідомлялося, що в Україні склалася складна демографічна ситуація через повномасштабну війну. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що загалом у кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей для того, щоб країна мала позитивні перспективи.