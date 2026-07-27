Румунські F-16 піднімали в повітря через повітряну ціль біля кордону з Україною

Два винищувачі F-16 злетіли з авіабази у Борчі

Ціль була зафіксована в районі населеного пункту Суліна

Румунія підняла в повітря винищувачі F-16 після того, як радарна система спостереження Міністерства оборони Румунії зафіксувала повітряну ціль на схід від населеного пункту Суліна, повідомляє «Главком» з посиланням на румунське Міноборони.

Для моніторингу обстановки з авіабази № 86 у Борчі о 08:53 у повітря підняли два винищувачі F-16. Раніше, о 08:47, Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про необхідність оповіщення цивільного населення, унаслідок чого мешканці повіту Тулча отримали сповіщення через систему RO-Alert.

За даними румунських військових, об'єкт протягом короткого часу перебував у національному повітряному просторі Румунії, після чого перетнув державний кордон та попрямував у бік України. Невдовзі після цього на українській території пролунали вибухи. Оборонне відомство Румунії продовжує стежити за ситуацією та обіцяє надати додаткові деталі за мірою їх надходження.

Нагадаємо, 24 липня румунський винищувач F-16 збив безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Уже наступного дня румунські військові знищили ще один дрон поблизу українського кордону.

Раніше у виключній економічній зоні Румунії зазнав пошкоджень балкер Christiana B, який перевозив вугілля зі США до України. За попередніми даними, судно могло натрапити на морський дрон або дрейфуючу міну.

Вранці 27 липня винищувач F-16 збив ще один безпілотник над територіальними водами країни в районі Суліна – Кілія. Він став вже третім дроном, який румунські військові збили за останні три дні.