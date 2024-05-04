Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В аеропорту Кишинева спецслужби затримали помічника Джемілєва

Надія Карбунар
glavcom.ua
В аеропорту Кишинева спецслужби затримали помічника Джемілєва
Ерола Велієва затримали молдовські спецслужби
фото з відкритих джерел

Ерол Велієв є одним із багатьох кримських татар, внесених Росією до списку терористів

В аеропорту Кишинева молдовські спецслужби під час проходження прикордонного контролю затримали Ерола Велієва – помічника народного депутата Мустафи Джемілєва. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, інцидент стався, коли Велієв повертався до Києва.

«Наше особливе занепокоєння пов'язане з тим, що Ерол Велієв є помічником народного депутата України Мустафи Джемілєва та одним із багатьох кримських татар, внесених Росією до списку терористів, які підлягають арешту», – наголосив Чубаров.

Про ситуацію повідомили Міністерству закордонних справ та посольство України в Молдові. Меджліс кримськотатарського народу вживає й інші заходи, спрямовані на захист прав Велієва, а втім, Чубаров не розкрив подробиць.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук п’ятого президента України Петра Порошенка за «статтею» Кримінального кодексу РФ.

Цього ж дня, 4 травня, росіяни також оголосили в розшук нинішнього президента України Володимира Зеленського. 

Раніше Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук главу української розвідки Кирила Буданова.

Як повідомлялося, у квітні торік Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. ФСБ РФ звинуватила Буданова в організації терористичної спільноти, незаконному обігу зброї та тероризмі.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.

Теги: Рефат Чубаров Меджліс посольство розшук росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Залужний із Умєровим позували разом під час візиту до Джемєліва та Чийгоза
Залужний із Умєровим завітав до Джемілєва та приміряв папаху (фото)
2 лютого, 10:17
Джемілєв переконаний, що міжнародне право і справедливість рано чи пізно, але обов'язково переможуть
Джемілєв звернувся до мешканців Криму: «Цей рік буде останнім роком окупації»
1 сiчня, 10:49
Володимир Зеленський зустрівся з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим
Зеленський відзначив Мустафу Джемілєва званням Героя України
13 листопада, 2023, 16:16

Соціум

Не тільки Зеленського й Порошенка: Росія оголосила в розшук командувача Сухопутних військ ЗСУ
Не тільки Зеленського й Порошенка: Росія оголосила в розшук командувача Сухопутних військ ЗСУ
Російський літак скинув бомбу на Білгород
Російський літак скинув бомбу на Білгород
В аеропорту Кишинева спецслужби затримали помічника Джемілєва
В аеропорту Кишинева спецслужби затримали помічника Джемілєва
Вибухи у Білгороді: місцеві жителі повідомляють про приліт авіабомби
Вибухи у Білгороді: місцеві жителі повідомляють про приліт авіабомби
Порошенка слідом за Зеленським у Росії оголошено у розшук
Порошенка слідом за Зеленським у Росії оголошено у розшук
Росія оголосила у розшук президента Зеленського
Росія оголосила у розшук президента Зеленського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
301K
З якими хворобами звільняють від мобілізації. Оновлений повний перелік
51K
Страсна субота: традиції, прикмети та заборони перед Великоднем
31K
Витік радіації та токсичних відходів. Російські екологи б'ють тривогу щодо наслідків паводків
15K
РФ погрожує Данії «відплатою», якщо вона заблокує російські судна у Балтійських протоках
12K
В Україні протягом дня повітряна тривога лунала чотири рази
7605
Відома українська парамедикиня потрапила в серйозну ДТП (фото)

Новини

Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
Сьогодні, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
Вчора, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
Вчора, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
1 травня, 12:07

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua