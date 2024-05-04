В аеропорту Кишинева спецслужби затримали помічника Джемілєва

Ерол Велієв є одним із багатьох кримських татар, внесених Росією до списку терористів

В аеропорту Кишинева молдовські спецслужби під час проходження прикордонного контролю затримали Ерола Велієва – помічника народного депутата Мустафи Джемілєва. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, інцидент стався, коли Велієв повертався до Києва.

«Наше особливе занепокоєння пов'язане з тим, що Ерол Велієв є помічником народного депутата України Мустафи Джемілєва та одним із багатьох кримських татар, внесених Росією до списку терористів, які підлягають арешту», – наголосив Чубаров.

Про ситуацію повідомили Міністерству закордонних справ та посольство України в Молдові. Меджліс кримськотатарського народу вживає й інші заходи, спрямовані на захист прав Велієва, а втім, Чубаров не розкрив подробиць.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук п’ятого президента України Петра Порошенка за «статтею» Кримінального кодексу РФ.

Цього ж дня, 4 травня, росіяни також оголосили в розшук нинішнього президента України Володимира Зеленського.

Раніше Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук главу української розвідки Кирила Буданова.

Як повідомлялося, у квітні торік Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. ФСБ РФ звинуватила Буданова в організації терористичної спільноти, незаконному обігу зброї та тероризмі.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.