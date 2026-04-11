В будинок керівника OpenAI невідомий кинув коктейль Молотова

Максим Бурич
Максим Бурич
В будинок керівника OpenAI невідомий кинув коктейль Молотова
Альтман – мільярдер і власник низки нерухомості, але його основна резиденція знаходиться в Сан-Франциско, де була заснована та працює компанія OpenAI
фото: Reuters

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

У Сан-Франциско скоєно напад на приватну резиденцію генерального директора компанії OpenAI Сема Альтмана. Невідомий застосував запальну суміш, а згодом погрожував спалити штаб-квартиру розробника ChatGPT. Поліція вже затримала підозрюваного. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Інцидент стався рано-вранці у п'ятницю в престижному районі Норт-Біч, де розташована основна резиденція мільярдера. 20-річний чоловік кинув коктейль Молотова в бік маєтку Альтмана. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, яка пошкодила ворота по периметру території.

Попри те, що правоохоронці прибули на виклик оперативно, нападнику вдалося втекти з місця події до моменту їхньої появи. Зухвала поведінка чоловіка на цьому не припинилася. Приблизно через годину після атаки на будинок Альтмана, він з'явився біля офісу компанії OpenAI у Сан-Франциско. За даними поліції, молодик поводився агресивно та погрожував «спалити будівлю» вщент. Цього разу поліцейським вдалося затримати підозрюваного на місці.

Наразі розслідування залишається «активним та відкритим», а правоохоронці вирішують питання щодо офіційного пред'явлення звинувачень.

Речниця OpenAI підтвердила, що об’єктом нападу була саме власність Сема Альтмана. Вона наголосила, що внаслідок інцидентів ніхто з персоналу чи мешканців будинку не отримав поранень.

«Ми глибоко цінуємо швидкість реагування поліції Сан-Франциско та підтримку міста у забезпеченні безпеки наших співробітників», – зазначили в компанії.

Сем Альтман став обличчям глобальної технологічної революції після виходу ChatGPT наприкінці 2022 року. Проте успіх компанії супроводжується зростаючими побоюваннями у суспільстві. Сама OpenAI визнає, що розвиток штучного інтелекту може спричинити серйозні економічні потрясіння та масові звільнення.

Нагадаємо, компанія OpenAI, розробник ChatGPT, повідомила, що ще у червні 2025 року ідентифікувала та заблокувала обліковий запис Джессі Ван Рутселара, яка влаштувала масову стрілянину в школі містечка Тамблер-Рідж (Британська Колумбія). Попри те, що алгоритми компанії виявили контент, який «сприяє насильницькій діяльності», тоді OpenAI вирішила не звертатися до поліції, оскільки не побачила ознак «неминучої загрози». 

