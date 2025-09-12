Головна Світ Політика
Експрезидента Бразилії Болсонару засудили до 27 років ув'язнення

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
70-річний Болсонару та його адвокати заперечували всі звинувачення
фото з відкритих джерел

Чотири з п’яти суддів Верховного суду проголосували за обвинувальний вирок

Верховний суд Бразилії засудив колишнього президента Жаїра Болсонару до 27 років ув'язнення. Його визнали винним у спробі скасувати результати виборів 2022 року, а також у підготовці замаху на обраного президента Лулу да Сілву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Чотири з п’яти суддів Верховного суду проголосували за обвинувальний вирок. Болсонару визнали винним за п'ятьма пунктами, зокрема:

  • Планування державного перевороту.
  • Участь у збройній злочинній організації.
  • Насильницькі дії проти державних інституцій.
  • Спроба силового повалення демократичного ладу.
  • Пошкодження державного майна під час штурму урядових будівель 8 січня 2023 року.

За версією прокурорів, Болсонару планував убити Лулу да Сілву та інших високопосадовців, використовуючи вибухівку, військову зброю або отруту.

За даними Федеральної поліції, Болсонару був «повністю поінформований» про наміри скасувати результати виборів і тиснув на армію. Прокурори стверджували, що змова почалася ще у 2021 році, а її кульмінацією став штурм урядових будівель його прихильниками.

70-річний Болсонару та його адвокати заперечували всі звинувачення, називаючи судовий процес «політичним переслідуванням».

Захист має право подати апеляції, проте після їх вичерпання вирок стане остаточним.

Раніше Верховний суд Бразилії розпорядився помістити колишнього президента Жаїра Болсонару під домашній арешт у межах справи про підготовку державного перевороту. Про це повідомляє ВВС, передає «Главком».

У своєму рішенні суддя зазначив, що експрезидент використовував акаунти своїх прихильників, зокрема, синів-депутатів, для поширення закликів до нападів на Верховний суд і закордонного втручання в судову систему Бразилії.

Нагадаємо, у лютому цього року Генеральна прокуратура Бразилії офіційно висунула колишньому президенту країни Жаїру Болсонару звинувачення у спробі організації державного перевороту та намірах отруїти свого політичного конкурента, чинного главу держави Луїса Інасіо Лулу да Сілву.

31 жовтня 2022 року на виборах президента Бразилії переміг Луїс Інасіо Лула да Сілва. Болсонару одразу заявив, що не визнає результатів, і наполягав, що під час голосування сталися численні технічні помилки.

У листопаді 2022-го у Бразилії сталися масштабні протести проти обрання да Сілви. Їхні учасники блокували дороги та зупиняли рух транспорту.

«Главком» повідомляв, що Жаїр Болсонару, ще за часів свого президентства, ймовірно, підробив довідку про щеплення проти Covid-19, – аби мати можливість виїздити за кордон.

