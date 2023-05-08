В Індії перекинувся туристичний човен: десятки жертв

На борту двоповерхового туристичного човна перебували до 40 людей, серед яких більшість – школярі

В Індії, у штаті Керала неподалік міста Танур перевернувся туристичний човен, переповнений людьми. Щонайменше 21 особа загинула. Про це повідомляє The Guardian.

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Як зазначається, на борту двоповерхового туристичного човна перебували до 40 людей, серед яких переважно школярі. За оцінками поліції, число загиблих може зрости, адже досі не всі пасажири були знайдені.

Приблизно 10 постраждалих госпіталізовані, четверо з них – у критичному стані. Ті, хто вижив, повідомили місцевим ЗМІ, що на багатьох пасажирах не було рятувальних жилетів.

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Нагадаємо, що 7 травня в американському місті Браунсвілль штату Техас автомобіль наїхав на пішоходів. Унаслідок інциденту семеро осіб загинули, ще шестеро – госпіталізовані з серйозними та незначними травмами.

До слова, 7 травня поблизу Далласа в американському штаті Техас відбулася стрілянина. Серед восьми жертв шестеро померли на місці події, двоє – на шляху до лікарні. Ще семеро постраждалих госпіталізовано у стані різного ступеня тяжкості.