В Індії впав атракціон разом людьми

Внаслідок інциденту 13 людей отримали травми різного ступеня важкості

Трагічний інцидент стався в індійському місті Фаридабад на Міжнародному ярмарку ремесел увечері 7 лютого. Під час роботи популярного екстремального атракціону Top Spin (також відомого як Tsunami) стався технічний збій, що призвів до падіння конструкції з висоти на землю. Про це пише «Главком» із посиланням на The Hindu.

Аварія трапилася близько 18:00, коли на платформі перебувало 26 відвідувачів. Під час обертання один із країв маятникового механізму не витримав і від’єднався, після чого атракціон із гуркотом завалився. Радісні вигуки людей миттєво змінилися криками жаху та хаосом, а очевидці кинулися витягати постраждалих із понівеченої конструкції.

Інцидент забрав життя інспектора поліції Джагдіша Прасада, який відповідав за охорону об’єкта. Він отримав смертельні поранення, коли під час проведення рятувальної операції на нього впала інша частина пошкодженого атракціону. Ще 13 людей отримали травми різного ступеня важкості, усіх постраждалих розподілили між приватною та державною лікарнями.

Атракціон Top Spin належить до категорії високошвидкісних розваг: він імітує рух гігантської хвилі, одночасно розгойдуючи пасажирів вперед-назад та обертаючи їх навколо своєї осі. Міністр туризму штату Хар'яна Арвінд Шарма вже відвідав місце події та наказав провести ретельне розслідування. Посадовець запевнив, що всі винні в недбалості, яка призвела до трагедії, понесуть суворе покарання.

