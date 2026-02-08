Головна Світ Соціум
search button user button menu button

В Індії впав атракціон разом людьми

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Індії впав атракціон разом людьми
скріншот з відео

Внаслідок інциденту 13 людей отримали травми різного ступеня важкості

Трагічний інцидент стався в індійському місті Фаридабад на Міжнародному ярмарку ремесел увечері 7 лютого. Під час роботи популярного екстремального атракціону Top Spin (також відомого як Tsunami) стався технічний збій, що призвів до падіння конструкції з висоти на землю. Про це пише «Главком» із посиланням на The Hindu.

Аварія трапилася близько 18:00, коли на платформі перебувало 26 відвідувачів. Під час обертання один із країв маятникового механізму не витримав і від’єднався, після чого атракціон із гуркотом завалився. Радісні вигуки людей миттєво змінилися криками жаху та хаосом, а очевидці кинулися витягати постраждалих із понівеченої конструкції.

Інцидент забрав життя інспектора поліції Джагдіша Прасада, який відповідав за охорону об’єкта. Він отримав смертельні поранення, коли під час проведення рятувальної операції на нього впала інша частина пошкодженого атракціону. Ще 13 людей отримали травми різного ступеня важкості, усіх постраждалих розподілили між приватною та державною лікарнями.

Атракціон Top Spin належить до категорії високошвидкісних розваг: він імітує рух гігантської хвилі, одночасно розгойдуючи пасажирів вперед-назад та обертаючи їх навколо своєї осі. Міністр туризму штату Хар'яна Арвінд Шарма вже відвідав місце події та наказав провести ретельне розслідування. Посадовець запевнив, що всі винні в недбалості, яка призвела до трагедії, понесуть суворе покарання.

Нагадаємо, трагічна дорожня пригода, що сталася вдень 27 січня 2026 року на території Румунії, забрала життя вболівальників грецького ПАОК. 

Десятеро відданих фанатів відомого на європейській арені колективу, які сподівалися побачити на власні очі гру своєї команди у виїзному поєдинку восьмого туру Ліги Європи проти французького «Ліона», так і не дісталися пункту призначення. Аварія була зафіксована близько 13:00 на магістралі DN6 – E70 неподалік населеного пункту Лугож у повіті Тімішоара.

До слова, у Швейцарії після масштабної пожежі у новорічну ніч на гірськолижному курорті Кран-Монтана, внаслідок якої загинули близько 40 людей, ще 115 осіб зазнали поранень. 

Президент Швейцарії Гі Пармелін назвав трагедію однією з найважчих подій в історії країни. За його словами, це була «драма безпрецедентного масштабу», яка обірвала життя десятків молодих людей та зруйнувала їхні плани й мрії.

Теги: Індія атракціон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відмова Індії від російської нафти. Як працюють файли Епштейна
Відмова Індії від російської нафти. Як працюють файли Епштейна
3 лютого, 08:48
Торговий представник США вважає, що Індія отримає ширший доступ до європейського ринку, ніж навпаки
Сполучені Штати розкритикували торговельну угоду ЄС з Індією
28 сiчня, 10:05
Президент США назвав Моді «одним з найкращих друзів»
Індія погодилася припинити купувати російську нафту – Трамп
2 лютого, 19:30
Ліндсі Грем позитивно оцінив підхід президента США Дональда Трампа до припинення російсько-української війни
Сенатор Грем пояснив, як відмова Індії від російської нафти наближає Путіна до переговорів
2 лютого, 22:42
Пєсков заявив, що Москва «дуже уважно» відстежує інформацію про відмову Індії від закупівель російської нафти
Чи відмовилася Індія від купівлі російської нафти? Кремль зробив заяву
3 лютого, 17:22
ЄС та Індія відкрили ринки для 2 мільярдів людей
ЄС підписав угоду про вільну торгівлю з Індією
27 сiчня, 10:14
Понад 140 млн барелів російської нафти застрягли на танкерах
Російська нафта застрягла в морі після скорочення закупівель Індією
28 сiчня, 11:38
Аджит Павар прямував на місцеві вибори для участі в передвиборчій кампанії
В Індії розбився літак: серед загиблих – заступник голови уряду штату
28 сiчня, 17:28
Трамп поспілкувався з журналістами в літаку
Трамп назвав країну, яка купуватиме венесуельську нафту
1 лютого, 08:32

Соціум

В Індії впав атракціон разом людьми
В Індії впав атракціон разом людьми
Протести проти Олімпіади. Італійська поліція застосувала водомети
Протести проти Олімпіади. Італійська поліція застосувала водомети
У США власник похоронного бюро познущався над майже 200 трупами
У США власник похоронного бюро познущався над майже 200 трупами
У Леніградській області вибухнула електропідстанція
У Леніградській області вибухнула електропідстанція
Білгород знову залишився без світла
Білгород знову залишився без світла
СБУ уразила завод у Тверській області, який допомагає ворогу у створенні ракет (відео)
СБУ уразила завод у Тверській області, який допомагає ворогу у створенні ракет (відео)

Новини

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Вчора, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua