Індійський премʼєр закликав громадян позбутися іноземних товарів через мита США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Індійський премʼєр закликав громадян позбутися іноземних товарів через мита США
За словами Моді, підтримка національного виробника значно залежність Індії від імпорту
фото: AP

Прихильники прем’єра розпочали кампанії з бойкоту популярних американських брендів

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав індійців відмовитися від іноземних брендів та підтримати вітчизняне виробництво. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Індійський уряд активізував кампанію економічного самозабезпечення у відповідь на 50% тарифи США на імпорт продукції з Індії. Моді закликав громадян купувати товари місцевого виробництва.

Прихильники прем’єра розпочали кампанії з бойкоту популярних американських брендів, серед яких McDonald's, Pepsi та Apple, які є надзвичайно популярними в Індії. «Багато продуктів, які ми використовуємо щодня, є іноземного виробництва, ми просто не знаємо про це... ми повинні позбутися їх», – сказав Моді.

Премʼєр наголосив, що підтримка національного виробника не лише зменшить залежність Індії від імпорту, а й сприятиме економічному зростанню. Він також звернувся до власників крамниць із закликом зосередитися на продажу товарів індійського виробництва.

Очікується, що найближчими тижнями міністр торгівлі Індії Піюш Гоял відвідає Вашингтон для проведення переговорів, спрямованих на послаблення торговельної напруженості між двома країнами.

Нагадаємо, індійські нафтопереробні компанії не планують відмовлятися від російської нафти. Внутрішній попит на пальне зростає, навіть попри тиск США і посилення тарифів.

Закупівлі залишатимуться активними для листопадових і грудневих поставок, хоча їхні обсяги можуть бути меншими, ніж пікові показники останніх років. За словами джерел, із послабленням американського тиску після того, як Трамп цього тижня подякував Моді за «підтримку завершення війни між Росією та Україною», а також завдяки наявності достатніх обсягів сорту Urals, показники закупівлі нафти знову мають зрости.

До слова, Європейський Союз готує нові обмеження проти Китаю та Індії, які допомагають фінансувати російську економіку. ЄС внесе до чорного списку деякі китайські та індійські банки, а також нафтопереробні заводи, що приймають російську нафту. Однак ЄС не буде вводити проти Китаю та Індії додаткові мита.

