В Італії призупинили місцеві вибори через дощі та повені

У північному італійському регіоні Лігурія перекрили дороги та призупинили місцеві вибори через сильні дощі. Підрахунок бюлетенів в столиці провінції Генуї перенесли до завтрашнього ранку. Про це повідомляє видання La Repubblica.

Внаслідок повеней й зсувів, влада прийняла рішення закрити автомагістраль Савона-Турин. В Лігурії оголосили про закриття декількох виборчих дільниць під час проведення місцевих виборів.

Una ondata di maltempo si sta abbattendo nel nord Italia, in particolare in Liguria. Nel Savonese è caduto più di mezzo metro di pioggia in 12 ore. Scuole chiuse e forti disagi alla circolazione pic.twitter.com/prseCw8Qtu