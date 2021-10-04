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    В Італії призупинили місцеві вибори через дощі та повені

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    Повені затопили Понтінвреа, а декілька міст Італії постраждали через зсуви - В Італії призупинили місцеві вибори через дощі та повені
    Повені затопили Понтінвреа, а декілька міст Італії постраждали через зсуви
    Фото: Fisco24

    В Лігурії оголосили про закриття декількох виборчих дільниць під час проведення місцевих виборів

    У північному італійському регіоні Лігурія перекрили дороги та призупинили місцеві вибори через сильні дощі. Підрахунок бюлетенів в столиці провінції Генуї перенесли до завтрашнього ранку. Про це повідомляє видання La Repubblica.

    Внаслідок повеней й зсувів, влада прийняла рішення закрити автомагістраль Савона-Турин. В Лігурії оголосили про закриття декількох виборчих дільниць під час проведення місцевих виборів.

    Зазначається, що підрахунок бюлетенів в столиці провінції Генуї, ймовірно, продовжать вже наступного ранку.

    Повені затопили Понтінвреа, а декілька міст Італії постраждали через зсуви. Навчальні заклади регіону також були закриті через негоду.

    Згідно з даними метеорологів, опади продовжаться щонайменше до завтра.

    Нагадаємо, середньомісячна температура повітря вересня в Києві становила +13,6°С, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 1,3°С.

    За середньою температурою повітря літо 2021 року посідає другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.

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    Теги: вибори дороги Італія Twitter дощ
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    В Італії призупинили місцеві вибори через дощі та повені