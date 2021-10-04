В Італії призупинили місцеві вибори через дощі та повені

В Лігурії оголосили про закриття декількох виборчих дільниць під час проведення місцевих виборів

У північному італійському регіоні Лігурія перекрили дороги та призупинили місцеві вибори через сильні дощі. Підрахунок бюлетенів в столиці провінції Генуї перенесли до завтрашнього ранку. Про це повідомляє видання La Repubblica.

Внаслідок повеней й зсувів, влада прийняла рішення закрити автомагістраль Савона-Турин. В Лігурії оголосили про закриття декількох виборчих дільниць під час проведення місцевих виборів.

Una ondata di maltempo si sta abbattendo nel nord Italia, in particolare in Liguria. Nel Savonese è caduto più di mezzo metro di pioggia in 12 ore. Scuole chiuse e forti disagi alla circolazione pic.twitter.com/prseCw8Qtu — Tg3 (@Tg3web) October 4, 2021

Зазначається, що підрахунок бюлетенів в столиці провінції Генуї, ймовірно, продовжать вже наступного ранку.

Savonese, la Liguria ancora una volta! pic.twitter.com/CBChlbaOjS — AlfiereROSSO (@AlfiereROSSO) October 4, 2021

Повені затопили Понтінвреа, а декілька міст Італії постраждали через зсуви. Навчальні заклади регіону також були закриті через негоду.

Il maltempo colpisce il nord ovest. La situazione più allarmante in Liguria, nel Savonese. L'allerta rossa si estenderà nelle prossime ore a Lombardia e Piemonte pic.twitter.com/S9aaKsSbHN — Tg3 (@Tg3web) October 4, 2021

Згідно з даними метеорологів, опади продовжаться щонайменше до завтра.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря вересня в Києві становила +13,6°С, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 1,3°С.

За середньою температурою повітря літо 2021 року посідає другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.

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