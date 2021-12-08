США вважають Росію хуліганом, а не наддержавою, – однокурсник Путіна

«В Кремлі є план вторгнення в Україну»

Сполучені Штати Америки чудово розуміють, що президент РФ може «загратися» і справді розпочати повномасштабний наступ на Україну. Таку думку у телепрограмі «Час Голованова» на телеканалі «Україна24» висловив публіцист, колишній радянський розвідник, майор закордонної розвідки КДБ та однокурсник Путіна Юрій Швець.

При цьому, на думку експерта, керівництво США не бачить прямої загрози ядерної війни, яка надходила б від Росії.

«У США зараз єдиний стратегічний противник – Китай. На це і звертається основна увага. А Росія, як хуліган – Північна Корея. Коли все тихо, спокійно, потім раз – щось підірвали, запустили, зробили гидоту, щоб привернути до себе увагу, щоб з ними поговорили. Ось це тактика Путіна, яку ми спостерігаємо», – зазначив він.

Публіцист додав, що, на його думку, у Кремлі ще не ухвалено остаточного рішення щодо наступу на Україну, і США про це знають

«Зараз вони все підготували в рамках НАТО, ЄС – серйозний пакет, який включає не лише безпрецедентні економічні заходи, а й серйозні військові пакети. Американці не кажуть, що вторгнення точно буде. Вони кажуть, що в Кремлі є план вторгнення. І концентрація військ відбувається за цим планом. І питання в тому, чи ухвалить Путін рішення здійснить вторгнення, чи його вдасться стримати за допомогою конкретних погроз» – підсумував Швець.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

Під час розмови Путін заявив Байдену, що Україна не має стати членом НАТО.

Натомість американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

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