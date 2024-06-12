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В Угорщині покажуть знищену російську військову техніку

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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В Угорщині покажуть знищену російську військову техніку
На виставці буде представлена колекція трофейних зразків знищеного та захопленого озброєння та військової техніки російської армії
ілюстративне фото

Виставка буде доступна з 12 по 15 червня

У приміщенні Державного самоврядування українців Угорщини сьогодні відкрили виставку «Код незламності», присвячену війні за незалежність України, повідомляє Укрінформ.

На виставці буде представлена колекція трофейних зразків знищеного та захопленого озброєння та військової техніки російської армії, яку презентує Центр досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Збройних сил України.

«Метою заходу є інформування угорського суспільства про злочини, спрямовані проти України та українського народу, що вчиняються російським агресором, інформаційного спротиву гібридній російській війні, висловлення вдячності угорцям за гуманітарну допомогу Українському народові», – йдеться на сторінці події у Фейсбуці.

Виставка буде доступна з 12 по 15 червня 2024 року (години роботи з 10.00 до 17.00) за адресою: Hajos u. 1.

Організатори події: посольство України в Угорщині, Державне самоврядування українців в Угорщині та Центр української культури та документації в Угорщині.

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Теги: Угорщина виставка

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