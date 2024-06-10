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На Закарпатті вантажівка прорвалася через кордон до Угорщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Закарпатті вантажівка прорвалася через кордон до Угорщини
Вантажівка ГАЗ-66 з чорними військовими номерами «4736 А1» рухалась з польової дороги через поле в напрямку кордону
фото: Віталій Глагола/Телеграм

Наразі угорська сторона ще не передала Україні затриманих громадян.

На Закарпатті вантажівка ГАЗ-66 прорвала державний кордон. Пізніше автомобіль знайшли на угорському боці, а всі пасажири його покинули. Інформація про інцидент на українсько-угорському кордоні, який стався на ділянці «Косино» та «Велика Бийгань» з'явилася у мережі.

Як зазначається, подія сталась вчора, 9 червня. Українські прикордонники виявили доріжку слідів від транспортного засобу на контрольно-слідовій смузі, що вказувала на перетин державного кордону в районі 225-го прикордонного знаку. Інцидент стався на ділянці «Косино» та «Велика Бийгань».

Відеокамери зафіксували, що вантажівка ГАЗ-66 з чорними військовими номерами «4736 А1» рухалась з польової дороги через поле в напрямку кордону.

«Перевірка показала, що цей транспортний засіб не перебуває на обліку військових частин і виявився не військовим. Згодом автомобіль був знайдений на угорському боці, а всі пасажири його покинули», – йдеться у повідомленні.

На Закарпатті вантажівка прорвалася через кордон до Угорщини фото 1

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко вже прокоментував дану інформацію.

«Щодо незаконного перетину кордону групою осіб із залученням транспортного засобу на ділянці Мукачівського загону на цей час проводиться вся необхідна перевірка. Рух вантажівки в бік кордону через поле було зафіксовано за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю. Група реагування виявила сліди автомобіля в бік суміжної країни», – сказав Демченко в коментарі «Українській правді».

У подальшому суміжна сторона повідомила про виявлення ними транспотного засобу та затримання 32 громадян України.

Окрім цього прикордонники України затримали кількох осіб, які можливо причетні до незаконного переміщення через кордон цих осіб. З ними проводяться фільтраційно-перевірочні заходи.

«Як бачимо, протиправні елементи не полишають спроб з незаконного переміщення осіб через кордон. Натомість самі порушники користуються послугами злочинних організованих груп, які обіцяють їм сприяння за чималі суми коштів», – додав Демченко.

Речник Держприкордонслужби уточнив, що в ході перевірки не було встановлено приналежність автомобіля до військових формувань.

Офіцер додав, що наразі угорська сторона ще не передала Україні затриманих громадян.

Раніше повідомлялося, що цього літа прикордонники посилять охорону кордону в популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської області

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Теги: Закарпаття військові мобілізація рекорд Угорщина

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