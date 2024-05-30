У США запрацювала виставка «Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей»

У Нью-Йорку виставка триватиме до 7 червня

У Нью-Йорку в Українському інституті Америки у середу відкрилася виставка «Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей», де представлені відеозаписи дітей, які стали свідками російської війни проти України. Про це повідомляє Укрінформ.

Експозиція включає чотирнадцять історій дітей із Донецької, Харківської, Херсонської, Київської областей. Їхні розповіді про перші місяці повномасштабного вторгнення підкріплені дитячими щоденниками, малюнками, особистими речами.

«Ви бачите чотирнадцять історій розбитих, покалічених, понівечених життів. Ми хочемо показати всьому світові, що війна в Україні триває, і той біль, який переживає молоде покоління. Замість того, щоб писати щоденники про кохання, про те, як вони люблять свою школу, вони дитячими словами описують недитячі, пекельні жахіття», – розповіла в коментарі Укрінформу авторка проєкту Христина Храновська.

У церемонії відкриття виставки взяли участь постпред України при ООН Сергій Кислиця, керівники дипломатичних місій у Нью-Йорку – Франції, Литви, Чехії, Німеччини та інших країн.

Проєкт «Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей» реалізується за підтримки благодійних фондів «Діти Героїв» та «Голоси дітей», платформи ТЮ та МЗС України. У серпні 2023 році виставка експонувалася в мерії Амстердама, у січні 2024-го – у Страсбурзі, у лютому й березні – у Берліні.

У Нью-Йорку виставка триватиме до 7 червня.