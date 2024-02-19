Розстріл українських полонених біля Авдіївки. Коментар 110-ї бригади

Військовим на «Зеніті» віддали наказ зберегти свої життя

В українських військових була домовленість із російською стороною щодо здачі в полон, евакуації поранених українських бійців і подальшого обміну

110-та окрема механізована бригада прокоментувала, чому змушена була залишити шістьох своїх бійців в укріпрайоні «Зеніт» в Авдіївці. Про це йдеться в дописі бригади в Facebook.

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Пресслужба бригади розповіла, що вихід з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожою авіацією та артилерійських обстрілів, зокрема евакуаційних шляхів. Також росіяни атакували евакуаційні автомобілі FPV-дронами.

Як зазначила пресслужба 110-ї бригади, декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати.

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«Противник розвивав швидкий, масштабний наступ, не лишаючи шансів для повторних спроб», – наголошує пресслужба.

Через повне оточення опорного пункту «Зеніт» 110 ОМБр зв’язалася з Координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з російською стороною щодо обміну полонених. Військові попросили допомоги важкопораненим беззбройним бійцям, як того вимагає міжнародне право.

Спершу окупанти запевнили, що готові евакуювати українських поранених, надати їм допомогу, а в майбутньому обміняти. Тож військовим на «Зеніті» віддали наказ зберегти свої життя.

Про розстріл полонених у бригаді дізналися з російських ресурсів. На оприлюдненому окупантами відео серед загиблих родичі опізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника – бійців 110-ї ОМБр.

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За даними 110-ї ОМБр, окупанти також розстріляли Олександра Зінчука та Миколу Савосіка.

Інформацію про шостого бійця в бригаді поки не можуть підтвердити, оскільки він, найімовірніше, був з приданого підрозділу.

Пресслужба бригади повідомила, що українські воїни дадуть «гідну відповідь» за злочини проти військових.

«Помстимося за кожного нашого закатованого воїна! Нестерпно боляче за побратимів. Щирі співчуття родинам полеглих воїнів. Честь і Вічна Слава полеглим героям», – йдеться на сторінці бригади.

Стало відомо, що російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. Рідні військовослужбовців впізнали їхні тіла з відео у соцмережах.

Згодом ЗСУ почали перевірку обставин загибелі українських полонених під час виходу з Авдіївки.