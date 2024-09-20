Трамп скасував зустріч із Дудою – Reuters

У 2017 році Дуда організував мітинг у політичному стилі на підтримку Трампа у Варшаві

Колишній президент США скасував зустріч із главою Польщі

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп мав зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою для спільної участі у церемонії відкриття польсько-американського пам'ятника у Пенсильванії. Однак, за інформацією Reuters, цю зустріч було скасовано, а причини скасування та можливість її перенесення залишаються невідомими.

«Якби ця зустріч відбулася, це був би рідкісний випадок, коли іноземний лідер з'явився б поруч із кандидатом у президенти США під час передвиборчої кампанії», – підкреслює агентство.

І Трамп, і його опонентка від Демократичної партії Камала Гарріс активно намагаються заручитися підтримкою виборців зі східноєвропейським корінням, зокрема польським та українським.

Нагадаємо, Гарріс і Трамп назвали поляків-американців ключем до перемоги у Пенсільванії.