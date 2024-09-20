Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп скасував зустріч із Дудою – Reuters

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп скасував зустріч із Дудою – Reuters
У 2017 році Дуда організував мітинг у політичному стилі на підтримку Трампа у Варшаві
фото з відкритих джерел

Колишній президент США скасував зустріч із главою Польщі

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп мав зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою для спільної участі у церемонії відкриття польсько-американського пам'ятника у Пенсильванії. Однак, за інформацією Reuters, цю зустріч було скасовано, а причини скасування та можливість її перенесення залишаються невідомими.

«Якби ця зустріч відбулася, це був би рідкісний випадок, коли іноземний лідер з'явився б поруч із кандидатом у президенти США під час передвиборчої кампанії», – підкреслює агентство.

І Трамп, і його опонентка від Демократичної партії Камала Гарріс активно намагаються заручитися підтримкою виборців зі східноєвропейським корінням, зокрема польським та українським.

Нагадаємо, Гарріс і Трамп назвали поляків-американців ключем до перемоги у Пенсільванії.

Теги: Польща США Дональд Трамп Анджей Дуда вибори у США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На мітингу на підтримку Трампа в Міннесоті пролунав хіт гурту The Winner Takes it All
ABBA заборонила Трампу використовувати свою музику в передвиборчій кампанії
29 серпня, 15:09
У понеділок, 2 вересня, Волз зустрівся з місцевими лідерами в Міннесоті
Кортеж кандидата у віцепрезиденти США потрапив в аварію
3 вересня, 02:12
Зеленський зазначив, що Україна цінує всю американську підтримку, надану Українській державі та українцям
Житомирщина та американський штат Індіана підписали меморандум про співпрацю
5 вересня, 19:13
Учні та батьки виходять із кампусу середньої школи Апалачі 4 вересня у Віндері, штат Джорджія
У США сталася стрілянина у школі: є загиблі учні та вчителі
5 вересня, 10:18
Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну
Поставки балістичних ракет Росії: Франція, Німеччина та Британія зробили спільну заяву
10 вересня, 17:00
І Трамп і Гарріс вважають себе переможцями дебатів
Дебати Гарріс і Трампа: якою була перша реакція учасників після ефіру
11 вересня, 10:51
Голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Сікорський та Зеленський провели «неприємні переговори» стосовно Волині – ЗМІ
Вчора, 09:02
Трамп заявив, що можливо зустрінеться із Зеленським
Трамп анонсував зустріч з Зеленським – Reuters
Вчора, 02:10
Секретна служба почала перевірку через видалений твіт Маска про Байдена і Гарріс
Секретна служба почала перевірку через видалений твіт Маска про Байдена і Гарріс
Сьогодні, 05:30

Політика

Трамп скасував зустріч із Дудою – Reuters
Трамп скасував зустріч із Дудою – Reuters
Гарріс і Трамп назвали поляків-американців ключем до перемоги у Пенсільванії
Гарріс і Трамп назвали поляків-американців ключем до перемоги у Пенсільванії
У ЄС закликали до негайного арешту Путіна на підставі ордера кримінального суду
У ЄС закликали до негайного арешту Путіна на підставі ордера кримінального суду
Секретна служба почала перевірку через видалений твіт Маска про Байдена і Гарріс
Секретна служба почала перевірку через видалений твіт Маска про Байдена і Гарріс
США відправили додаткові війська на Близький Схід
США відправили додаткові війська на Близький Схід
Чим більше в України буде зброї, тим вища ймовірність завершення війни – Столтенберг
Чим більше в України буде зброї, тим вища ймовірність завершення війни – Столтенберг

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Військовий, кавалер «Золотого хреста» сідає в тюрму
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
21K
The New York Times пояснила, як у «Хезболли» опинилися пейджери з вибухівкою
12K
Транзит газу в обмін на АЕС. Експерт пояснив, як треба домовлятися українській владі
5421
Глава МЗС Польщі пропонує віддати Крим під мандат ООН: реакція Меджлісу

Новини

Сонячно та до 22°C тепла: прогноз погоди на 20 вересня
Сьогодні, 05:00
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як маскуються іранські ракети «Фатх», які були передані Росії. Пояснення експерта
Вчора, 16:18
Купа брухту та «мінус» спостережний пункт: прикордонники показали, як нищать окупантів
Вчора, 12:36
МЗС Польщі запропонувало передати Крим ООН, щоб провести там «чесний референдум»
Вчора, 10:32
Без опадів та до 26°С тепла: прогноз погоди на 19 вересня
Вчора, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua