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Ліки від хвороби Альцгеймера: експерти США оцінили ефективність новітнього препарату

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ліки від хвороби Альцгеймера: експерти США оцінили ефективність новітнього препарату
Ліки від Альцгеймера LEQEMBI
фото: Reuters

У США від хвороби Альцгеймера страждають 6 млн осіб

Експерти консультативної комісії Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) у п'ятницю підтвердили, що препарати від хвороби Альцгеймера Leqembi компаній Eisai і Biogen ефективні для лікування для хворих на ранній стадії недуги. Про це повідомляє Reuters.

Остаточне схвалення препарату FDA очікується до 6 липня.

Зазначається, що це перший препарат, що змінює перебіг хвороби, а не лише усуває симптоми.

«Загалом дослідження чітко продемонструвало, що це ефективне лікування», – сказав експерт з Інституту Альцгеймера доктор Роберт Александер.

На його думку, дослідження «чітко продемонструвало клінічну користь», назвавши результати «надійними».

FDA також попросило комісію зважити побічні ефекти Leqembi у певних груп пацієнтів.

Серед них були пацієнти, які приймали препарати, що запобігають утворенню тромбів, ті, у кого є варіант гена APOE4, який підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера, і ті, хто страждав на рідкісну хворобу церебральної амілоїдної ангіопатії (ЦАА), при якій накопичується білок амілоїд, на який націлений препарат в стінках артерій головного мозку і може викликати кровотечу.

Раніше повідомлялося, що українці, які мають серцево-судинні захворювання можуть безкоштовно отримати ліки проти цих хвороб. 

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Теги: США хвороби ліки

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