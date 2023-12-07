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Один із лідерів української діаспори у РФ: Світовий конгрес українців викинув нас зі своїх лав

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Один із лідерів української діаспори у РФ: Світовий конгрес українців викинув нас зі своїх лав
Світовий конгрес українців наголосив, що через членство у конгресі у діаспори могли б бути проблеми з правоохоронцями країни-агресорки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Валерій Семененко: Організація українців у Росії змушена була призупинити членство у Світовому конгресі українців

У Росії діяло чимало центрів української діаспори, проте після повномасштабного вторгнення Світовий конгрес українців, аби не наражати їх на небезпеку, виключив ці структури зі своїх лав. Про це «Главкому» розповів співголова Об’єднання українців Росії Валерій Семененко. У 2023 році він змушений був виїхати з Росії до Вірменії, після того, як у його помешканні силовики провели обшуки.

З точки зору культурно-просвітньої роботи найбільш потужними містами, за даними Семененка, з українською спільнотою були: Петербург, Мурманськ, Сиктивкар, Воркута, Республіка Комі, Оренбург, Воронеж, Тюмень, Сургут та Іркутськ. 

Проте Семененко зауважив, що у 2022-му Світовий конгрес українців (СКУ) фактично відмежувався від української діаспори в Росії. «Коли їх (СКУ) оголосили небажаною організацією і запахло у Росії смаленим, я їм тут же написав, що ми, Організація українців у Росії, змушені призупинити членство у СКУ... Для того, щоби зберегти із ними зв’язок, ми вступили до СКУ п’ятьма окремими регіональними організаціями: Об'єднання українців Москви, національно-культурна автономія Петербурга, Мурманська, Владивостоцький духовний центр «Просвіта» і Омська організація «Сірий клин». Тобто ми вийшли із ситуації таким чином, зберігаючи зв’язок, ми були присутні на всіх конгресах, на усіх річних зборах, я був членом ради директорів СКУ», – сказав співголова Об’єднання українців Росії.

«Далі, коли у цьому році ми дізнались, що все-таки планується зібрання конгресу спочатку у Варшаві, а потім у Львові, ми написали їм листи. Спочатку я написав, а потім ще написали з Петербурга, Дубнів Московської області, там є наша група в Об’єднаному інституті ядерних досліджень. Написали про те, що хочемо потрапити на зібрання хоча би у статусі гостей. Коротше кажучи, нас просто викинули звідти та й годі… СКУ – це щось не те, я повністю розчарувався у них, та і не тільки я», – додав Семененко.

Світовий конгрес українців у відповідь діаспорі написав, що через членство у конгресі в українців у Росії могли б бути проблеми з правоохоронцями країни-агресорки. Тож, діаспору не хотіли наражати на небезпеку.

«Вони про це нам і писали у відповідях на наші листи. Але це не їхня справа щодо нашої безпеки. Ми люди дорослі, і ми знаємо самі, що нам безпечніше. Ми самі були за те, щоби призупинити членство, про що я і казав вище. Але призупинка не означає, що нас не можна як гостей запрошувати. Дайте нам гостьове запрошення і все. Ми могли би спробувати через Польщу попросити візи і приїхати на засідання конгресу… Коротше кажучи, результат багаторічного співробітництва з СКУ у нас абсолютно негативний», – зробив висновок співголова Об’єднання українців Росії.

Як відомо, під час кровопролитної війни в Україні російська влада застосовує небачені каральні заходи до етнічних українців, які перебувають на території країни-агресорки. Проте один із лідерів української діаспори у РФ пояснив, кому Кремль тепер дозволяє говорити українською.

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Теги: росія українці

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