Мендель заявила, що Єрмак використовував магію, керуючи Офісом президента

Юлія Мендель заявила, що Єрмак – не єдиний представник української політики, який практикує магічні ритуали

Мендель стверджує, що протягом років чула від посадовців і представників служб інформацію про нібито езотеричні практики керівника ОП

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила, що протягом кількох років отримувала від різних джерел інформацію про нібито використання магічних та езотеричних практик керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Як інформує «Главком», відповідний допис вона поширила на Facebook.

За словами Мендель, перші подібні сигнали вона почула ще у 2019 році після брифінгу в Офісі президента, коли журналіст публічно запитував тодішнього радника президента Єрмака про його перебування на кладовищі з іншою особою. Як зазначає авторка, питання тоді залишилося без відповіді, а журналістського матеріалу на цю тему вона не знайшла.

«2020 року один міністр прийшов до мене з інформацією, що Єрмак, тоді вже голова офісу, займається магією. Міністр не вдавався в подробиці, але був дуже наляканим.

2023 року людина з важливої служби розповіла мені, як Єрмак привозив магів з Ізраїлю, Грузії і якоїсь країни Латинської Америки для магічних ритуалів.

2024 року людина з езотеричної сфери розповіла мені, що маги Єрмака палять якісь трави, збирають воду з трупів і роблять якісь ляльки, які він складує в певну скриню. Мовляв, у тій особливій скрині – уже самі мерці», – розповіла колишня прессекретарка Зеленського.

Крім того, Юлія Мендель додала, що Єрмак – не єдиний представник української політики, який практикує магічні ритуали.

Юлія Мендель обіймала посаду прессекретарки президента Володимира Зеленського у 2019–2021 роках. Після звільнення вона неодноразово робила різкі заяви щодо внутрішньої політики та роботи Офісу президента.

Раніше Мендель публічно називала колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака «дуже небезпечною людиною» та стверджувала, що він прагнув стати главою держави.