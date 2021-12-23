«Україну створив Ленін»? Турчинов провів лікнеп для Путіна

Турчинов жорстко зреагував на заяву Путіна про «Леніна, який створив Україну»

Президент РФ Володимир Путін сьогодні під час пресконференції заявив, що Україну створив Ленін. «Коли утворював Радянський Союз», – каже очільник країни-агресорки.

Колишній секретар РНБО та нинішній керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олексаандр Турчинов жорстко прокоментував заяву Путіна і назвав його «скаженим монстром».

«Брехня, бруд, погрози – типовий зловонний мікс від Путіна пролунав на черговій прес-конференції кремлівського диктатора. Зеленою мухою на цій купі словесного гною стала теза, що Ленін створив Україну. Зайве пояснювати Путіну, що Україна створювалася, коли не те що Леніна, але і Московії не було навіть у проєкті. Щодо Леніна, то він дійсно створив, але не Україну, а безумного радянського монстра, який проковтнув мільйони людських життів та зруйнував долі і майбутнє поневолених народів. Саме ця покалічена хоча і не добита ленінська потвора з перебитими кінцівками і відірваною сірою речовиною сьогодні зветься Росією», – написав Турчинов.

«Ніколи неадекватні бажання Путіна щодо ревізії Конституції, федералізації чи капітуляції нашої держави не здійсняться, тому що Україна створена волею народу, який довів всьому світу, що готовий захистити свою землю від скаженого монстра!», – додав він.

Лікнеп, або ліквідація неписьменності – це культурно-освітня кампанія, яка виникла за часів Леніна. Її здійснювала більшовицька партія у 20–30-ті роки XX ст. Кампанія була спрямована на подолання неписьменності серед широких верств населення, передусім сільського.

До слова, нещодавно у Дніпрі пам'ятник Леніну переробили на туалет.

Аа ось на Одещині з пам'ятника Леніна зробили болгарського переселенця.

Раніше у Кіровоградській області демонтували останній пам'ятник Володимиру Леніну. Сталося це в селі Бандурове Гайворонської громади Голованівського району.

Також психолог розповів, чому українці, які валять пам’ятники Леніну, продовжують шкодувати за СРСР.

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