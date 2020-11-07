Верховний суд США постановив розділити бюлетені на вимогу республіканців

Виборчим комісіям штату слід відокремити бюлетені, які прибули на ділянки після їх закриття 3 листопада, і вести їх підрахунок окремо від інших

Верховний суд США ізолював частину бюлетенів на виборах президента країни в штаті Пенсільванія на вимогу республіканців.

Згідно з постановою суду, виборчим комісіям штату слід відокремити бюлетені, які прибули на ділянки після їх закриття 3 листопада, і вести їх підрахунок окремо від інших.

Виборчкоми повинні будуть виконувати цю вимогу до подальших розпоряджень суду.

Раніше республіканці зажадали від Верховного суду США анулювати бюлетені в штаті Пенсільванія. Представники партії заявили, що судовим органам слід прийняти рішення щодо законності даних бюлетенів.

Відзначається, що в Пенсільванії бюлетені приймалися поштою протягом кількох днів після виборів. На даний момент підрахунок голосів ще триває. Згідно з останніми даними, кандидат від Демократичної партії Джо Байден незначно вирвався вперед в штаті. Чинному президенту Дональду Трампу необхідно заручитися підтримкою 20 вибірників Пенсільванії, щоб претендувати на переобрання.

Нагадаємо, що у штаті Джорджія, що вважається одним з вирішальних для перемоги у президентських перегонах, перерахують голоси.

Як повідомлялося, штаб Байдена прогнозує, що Трампа можуть примусово випровадити з Білого дому.

6 листопада Байден випередив Трампа у Пенсильванії.

Трамп готується розпочати «другий термін» достроково, навіть без перемоги.

Також Трамп збирається оскаржити результати голосування у всіх штатах, де він програє.

До слова, провідні телеканали перервали виступ Трампа після слів президента про «махінації» демократів.

Президентські вибори у США відбулися 3 листопада.