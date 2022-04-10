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    Події в Україні

    Приват24 не працюватиме в ніч на 11 квітня

    Із 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня сервіси тимчасово будуть недоступні - Приват24 не працюватиме в ніч на 11 квітня
    Із 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня сервіси тимчасово будуть недоступні
    фото з відкритих джерел

    Банк проводитиме планові регламентні роботи

    Приват24 не працюватиме в ніч проти 11 квітня. Про це повідомили в пресслужбі ПриватБанку.

    «Сьогодні вночі проводимо планові регламентні роботи з Приват24.

    Із 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня сервіси тимчасово будуть недоступні. Вибачте за незручності й дякуємо за розуміння», – ідеться в повідомленні банку.

    Раніше Приватбанк пояснив, скільки готівки українці можуть знімати з карток.

    Клієнти Приватбанку можуть знімати з карток готівку в банкоматах банку у сумі до 100 тис. грн на добу. Ліміти на одноразову операцію становлять 20 тис. грн (діє протягом трьох годин) за картками Приватбанку та 10 тис. грн (діє протягом трьох годин) за картками інших українських банків.

    Також Приватбанк почав продавати військові облігації українцям.

    Крім того, Приватбанк відкрив можливість купувати військові ОВДП в режимі online на сайті Приват24. Таку можливість мають клієнти, які готові зробити внесок не менше 100 тисяч гривень.

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    Теги: росія окупанти банк війна українці військові канікули Україна Приватбанк послуги окупація час #stoprussia
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    Приват24 не працюватиме в ніч на 11 квітня