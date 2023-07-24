Deutsche Welle звільнила вагітну українську журналістку під час декретної відпустки

DW продовжує свою активну діяльність в Україні в тому числі через представництво «Дойче Велле»

За словами журналістки, повідомлення про неочікуване звільнення прийшло за місяць перед пологами й спричинило неабиякий стрес

Німецька організація Deutsche Welle (DW) звільнила українську журналістку Маргариту Захарчук під час відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Формальною причиною стало закінчення строкового договору, проте, як зазначає журналістка, на строковий трудовий договір розповсюджуються всі трудові гарантії, в тому числі необхідність подальшого працевлаштування вагітної жінки або працівниці з дітьми до трьох років. Про це Захарчук написала у Facebook.

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За словами журналістки, повідомлення про неочікуване звільнення прийшло у найбільш вразливий період, за місяць перед пологами, і спричинило неабиякий стрес.

«Після шести років сумлінної праці отримати «Дойче-Велле наразі не має необхідності у залученні додаткових штатних одиниць», замість якихось коментарів – сухе повідомлення про необхідність здати робочу техніку, викликало біль, тривогу і врешті нерозуміння, як таке може трапитися в цивілізованому суспільстві», – розповіла жінка.

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Зазначимо, DW продовжує свою активну діяльність в Україні в тому числі через представництво «Дойче Велле».

«Проєкт, який я вела продовжується до 2026 року. З’явилися нові. Перед виходом у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами ми обговорювали строки мого повернення на роботу з моїм безпосереднім керівником та колегами. Саме тому відповідь, що на момент неочікуваного звільнення місяць потому та досі представництво «Дойче Велле» не має вакансії для мене, звучить досить цинічно», – каже Захарчук.

Як розповіла журналістка, DW – це організація, яка активно виступає проти будь-яких форм дискримінації в тому числі гендерної, проводить чисельні заходи на підтримку прав жінок та рівних можливостей для них. Захарчук зазначає, звільнення без подальшого працевлаштування є порушенням не тільки законодавства України, а й суперечить морально-етичним принципам та цінностям, які декларує DW.

«Західні партнери дорікають Україні в корупції, вимагають судової реформи, але при цьому самі при нагоді користуються нашою правовою незахищеністю. Наскільки мені відомо, рішення про моє звільнення було прийняте німецьким керівництвом, яке б дуже хотіло уникнути розмов про це навіть в середині організації. Я майже впевнена, що таке порушення морально-правових норм було б неприпустиме в Німеччині, адже профспілки, розголос та публічний тиск підсилюють юридичну компоненту», – додала жінка.

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Нагадаємо, Міжнародна та Європейська федерації журналістів виступили із заявою, в якій вимагають розслідувати смерть Ростислава Журавльова. Вони називають його «воєнним кореспондентом російського державного агентства «РИА Новости» і стверджують, що він постраждав під час українського удару на півдні Запорізької області 22 липня.

До слова, Україні потрібно, щоб жінки, які виїхали через повномасштабне вторгнення Росії, повернулися додому. Якщо понад шість мільйонів українських біженців не повернуться, то частина збитку від війни буде незворотною.