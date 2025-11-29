Головна Світ Політика
Рубіо може пропустити зустріч НАТО в критичний момент для України – Reuters

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Reuters

Причини можливої відсутності держсекретаря наразі не розкриваються

Державний секретар США Марко Рубіо, ймовірно, не братиме участі в зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка відбудеться 3 грудня в Брюсселі. Про це повідомили два американські чиновники, на які посилається агентство Reuters, передає «Главком».

За даними джерел, замість Рубіо Сполучені Штати на зустрічі представлятиме його заступник, другий за рангом дипломат США Крістофер Ландау. Причини можливої відсутності держсекретаря наразі не розкриваються, і плани ще можуть змінитися.

Відсутність головного дипломата США на міністерській зустрічі НАТО називають нетиповою, адже такі заходи зазвичай відвідують очільники зовнішньополітичних відомств.

Reuters зазначає, що це відбувається на тлі того, що Вашингтон і Київ намагаються узгодити позиції щодо плану президента Дональда Трампа з припинення російського вторгнення в Україну. Частина європейських дипломатів при цьому скаржиться, що їх фактично відсувають від процесу підготовки цього плану.

У Держдепартаменті не коментують можливу відсутність Рубіо в Брюсселі, але наголошують, що він регулярно зустрічається із союзниками й нещодавно провів низку контактів з європейськими посадовцями, зокрема під час зустрічей у Швейцарії. Там він обговорював, серед іншого, підходи США до завершення війни Росії проти України.

Нагадаємо, американські представники змінили тон і сповільнили темп переговорів щодо мирного плану для України після того, як до процесу в Женеві долучився державний секретар США Марко Рубіо. 

Міністр армії США Ден Дрісколл наполягав у Женеві, щоб Україна та її союзники прийняли запропонований 28-пунктний план до американського Дня подяки. Проте, після того як Рубіо особисто приєднався до переговорів, він, за словами співрозмовників, пом’якшив підхід Вашингтона і відмовився від жорсткого дедлайну для Києва.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Раніше Білий дім запевняв, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію.

Варто зазначити, що українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни.

До слова, очільник РФ Володимир Путін заявив, що підписувати угоду про завершення війни з чинною українською владою «безглуздо».

