Військовий комітет НАТО збирається на засідання: серед запрошених – Україна

У засіданні Військового комітету візьмуть участь начальники генеральних штабів України, Фінляндії та Швеції

Другу сесію Військового комітету НАТО буде присвячено війні РФ проти України

19 травня в Брюсселі відбудеться засідання Військового комітету НАТО. Про це повідомляється на сайті Альянсу.

У засіданні візьмуть участь начальники генеральних штабів України, Фінляндії та Швеції.

«Засідання Військового комітету головнокомандувачів сил оборони НАТО дасть змогу 30 командувачам збройних сил країн НАТО зустрітися й обговорити питання, що мають стратегічне значення для Альянсу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до головнокомандувачів на першому засіданні, щоб обговорити геостратегічний контекст і підготовку до саміту в Мадриді в липні», - йдеться в повідомленні.

Другу сесію, як зазначено, буде присвячено війні РФ проти України, до обговорень приєднаються начальники штабів країн-партнерів НАТО Фінляндії, Швеції та України.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжить підтримати Україну у війні, яка може «затягнутися і тривати місяцями і роками».

Також генсек НАТО зробив важливу заяву щодо військової допомоги Україні.

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