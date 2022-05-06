Військовий комітет НАТО збирається на засідання: серед запрошених – Україна
Другу сесію Військового комітету НАТО буде присвячено війні РФ проти України
19 травня в Брюсселі відбудеться засідання Військового комітету НАТО. Про це повідомляється на сайті Альянсу.
У засіданні візьмуть участь начальники генеральних штабів України, Фінляндії та Швеції.
«Засідання Військового комітету головнокомандувачів сил оборони НАТО дасть змогу 30 командувачам збройних сил країн НАТО зустрітися й обговорити питання, що мають стратегічне значення для Альянсу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до головнокомандувачів на першому засіданні, щоб обговорити геостратегічний контекст і підготовку до саміту в Мадриді в липні», - йдеться в повідомленні.
Другу сесію, як зазначено, буде присвячено війні РФ проти України, до обговорень приєднаються начальники штабів країн-партнерів НАТО Фінляндії, Швеції та України.
Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжить підтримати Україну у війні, яка може «затягнутися і тривати місяцями і роками».
Також генсек НАТО зробив важливу заяву щодо військової допомоги Україні.