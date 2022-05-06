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    Військовий комітет НАТО збирається на засідання: серед запрошених – Україна

    У засіданні Військового комітету&nbsp;візьмуть участь начальники генеральних штабів України, Фінляндії та Швеції - Військовий комітет НАТО збирається на засідання: серед запрошених – Україна
    У засіданні Військового комітету візьмуть участь начальники генеральних штабів України, Фінляндії та Швеції

    Другу сесію Військового комітету НАТО буде присвячено війні РФ проти України

    19 травня в Брюсселі відбудеться засідання Військового комітету НАТО. Про це повідомляється на сайті Альянсу.

    У засіданні візьмуть участь начальники генеральних штабів України, Фінляндії та Швеції.

    «Засідання Військового комітету головнокомандувачів сил оборони НАТО дасть змогу 30 командувачам збройних сил країн НАТО зустрітися й обговорити питання, що мають стратегічне значення для Альянсу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до головнокомандувачів на першому засіданні, щоб обговорити геостратегічний контекст і підготовку до саміту в Мадриді в липні», - йдеться в повідомленні.

    Другу сесію, як зазначено, буде присвячено війні РФ проти України, до обговорень приєднаються начальники штабів країн-партнерів НАТО Фінляндії, Швеції та України.

    Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс продовжить підтримати Україну у війні, яка може «затягнутися і тривати місяцями і роками».

    Також генсек НАТО зробив важливу заяву щодо військової допомоги Україні.

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    Теги: росія окупанти НАТО війна Україна окупація #stoprussia
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    Військовий комітет НАТО збирається на засідання: серед запрошених – Україна