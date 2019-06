Волкер шкодує, що ПАРЄ забула про власні принципи та права людини

Курт Волкер відреагував на повернення Росії до ПАРЄ

Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер висловив жаль через те, що Парламенська асамблея Ради Європи забула про свої принципи.

Про це він написав на своїй сторінці у Тwitter.

«Шкода, що ПАРЄ забула про власні принципи та права людини...», - зазначив Волкер.

Sad that CoE is abandoning its own principles on human rights...