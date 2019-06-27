Волкер шкодує, що ПАРЄ забула про власні принципи та права людини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спецпредставник США Курт Волкер

Курт Волкер відреагував на повернення Росії до ПАРЄ

Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер висловив жаль через те, що Парламенська асамблея Ради Європи забула про свої принципи.

Про це він написав на своїй сторінці у Тwitter.

«Шкода, що ПАРЄ забула про власні принципи та права людини...», - зазначив Волкер.

Sad that CoE is abandoning its own principles on human rights... — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 26 червня 2019 р.

Нагадаємо, 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Україна і делегації шести країн відреагували на повернення РФ до ПАРЄ.

Як відомо, українська делегація у вівторок, 25 червня, в знак протесту проти Росії залишила залу Парламентської асамблеї Ради Європи.

До слова, делегати ПАРЄ обрали новим генсеком Ради Європи главу МЗС Хорватії Пейчинович-Бурич.