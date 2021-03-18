Прем’єр Британії пообіцяв, що «дуже скоро» вакцинується препаратом AstraZeneca

Джонсон висловив впевненість у вакцині, використання якої призупинили деякі країни

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що «дуже скоро» планує зробити щеплення вакциною від коронавірусу AstraZeneca.

Про це повідомляє Reuters.

«Найкраще, що я можу сказати про програму вакцинації Oxford/AstraZeneca, те, що я нарешті отримав новину, що мені зроблять щеплення... дуже, дуже скоро», – сказав він у британському парламенті у середу.

Джонсон таким чином висловив впевненість у вакцині, використання якої призупинили деякі країни після повідомлень про утворення тромбів у кількох вакцинованих осіб.

Раніше Джонсон наголошував, що уряд Великої Британії вважає вакцину від коронавірусу від AstraZeneca цілком безпечною і впевнений щодо її використання для щеплення населення.

Зазначимо, з початку березня вже близько 15 країн Європи призупинили застосування вакцини Oxford/AstraZeneca через випадки виникнення тромбів.

Натомість ВООЗ рекомендує продовжувати щепитися вакциною AstraZeneca.

Майже те саме заявили фахівці Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). EMA повідомляє, що кількість випадків тромбозу у вакцинованих людей не вища, ніж у населення в цілому.

Після заяви Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), стало відомо, що вже дві європейські країни готові відновити вакцинацію препаратом AstraZeneca.

До слова, медики назвали п’ять головних симптомів утворення тромбів.