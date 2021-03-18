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    Прем’єр Британії пообіцяв, що «дуже скоро» вакцинується препаратом AstraZeneca

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    Борис&nbsp;Джонсон впевнений щодо використання вакцини AstraZeneca для щеплення населення - Прем’єр Британії пообіцяв, що «дуже скоро» вакцинується препаратом AstraZeneca
    Борис Джонсон впевнений щодо використання вакцини AstraZeneca для щеплення населення

    Джонсон висловив впевненість у вакцині, використання якої призупинили деякі країни

    Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що «дуже скоро» планує зробити щеплення вакциною від коронавірусу AstraZeneca.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Найкраще, що я можу сказати про програму вакцинації Oxford/AstraZeneca, те, що я нарешті отримав новину, що мені зроблять щеплення... дуже, дуже скоро», – сказав він у британському парламенті у середу.

    Джонсон таким чином висловив впевненість у вакцині, використання якої призупинили деякі країни після повідомлень про утворення тромбів у кількох вакцинованих осіб.

    Раніше Джонсон наголошував, що уряд Великої Британії вважає вакцину від коронавірусу від AstraZeneca цілком безпечною і впевнений щодо її використання для щеплення населення.

    Зазначимо, з початку березня вже близько 15 країн Європи призупинили застосування вакцини Oxford/AstraZeneca через випадки виникнення тромбів.

    Натомість ВООЗ рекомендує продовжувати щепитися вакциною AstraZeneca.

    Майже те саме заявили фахівці Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). EMA повідомляє, що кількість випадків тромбозу у вакцинованих людей не вища, ніж у населення в цілому.

    Після заяви Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), стало відомо, що вже дві європейські країни готові відновити вакцинацію препаратом AstraZeneca.

    До слова, медики назвали п’ять головних симптомів утворення тромбів.

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    Теги: Велика Британія щеплення вакцинація населення Борис Джонсон коронавірус
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