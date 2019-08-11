Восени у Латвії відбудуться великі міжнародні військові навчання



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Проведення навчань ще має затвердити уряд

Восени на території Латвії планується організувати великі міжнародні військові навчання – «Срібна стріла» і «Furious Axe».

Про це Delfi повідомили в Міністерстві оборони країни.

«З 23 вересня по 6 жовтня в Латвії пройдуть спільні навчання Національних збройних сил (НЗС) і підрозділів іноземних збройних сил «Срібна стріла». Під час навчань відпрацьовуватимуться навички командування, планування і керівництва оборонними операціями», – йдеться в повідомленні.

У навчаннях братимуть участь підрозділи збройних сил Польщі, Словаччини, Словенії, Литви, Естонії, Латвії та дислокованої у Латвії бойової групи НАТО під керівництвом Канади.

З 28 жовтня по 10 листопада в Латвії відбудуться навчання НЗС і підрозділів іноземних збройних сил «Furious Axe». Це тактичні польові навчання, в яких братимуть участь підрозділи збройних сил Латвії та дислокованої в Естонії бойової групи НАТО під управлінням Великобританії.

І в навчаннях «Срібна стріла», і в «Furious Axe» візьмуть участь приблизно по 500 іноземних військових.

Проведення навчань ще має затвердити уряд.

Тим часом, українські морпіхи взяли участь у військових навчаннях у Грузії.

Українські військові прибули до Німеччини на багатонаціональні навчання «Combined Resolve-12».