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Руйнівна повінь у Непалі: чому десятки українців опинилися у зоні катастрофи

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Руйнівна повінь у Непалі: чому десятки українців опинилися у зоні катастрофи
Наслідки руйнівної повені у Непалі, яка призвела до сотень жертв
фото: AP

Зниклі українці прямували до гори Кайлас, священної одразу для чотирьох релігій

Після масштабної повені у Непалі й Тибеті зниклими безвісти вважаються 56 громадян України. Частина з них вирушила у паломницьку подорож до священної гори Кайлас. Цього року маршрут привернув значно більше туристів, ніж зазвичай. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «BBC News Україна».

Як розповів організатор групових експедицій у Гімалаї Олександр Кислун, Кайлас вважається священною горою одразу в чотирьох релігіях – буддизмі, індуїзмі, джайнізмі та релігії Бон. Паломники здійснюють навколо гори так звану кору – ритуальний обхід. За їхніми віруваннями, він сприяє духовному очищенню. Цього року такий обхід вважається особливим: одна кора нібито зараховується за 13 звичайних.

Священна гора Кайлас
Священна гора Кайлас
фото: extremeguide.pro

За словами Кислуна, попит на подорожі до Кайласу традиційно високий – його групи можуть заповнюватися за чотири-вісім місяців. Однак цього року паломників було приблизно вп'ятеро більше, ніж зазвичай.

Перша українка, яка підкорила Еверест, Ірина Галай пояснила, що одна з груп зниклих українців прямувала трекінговим маршрутом навколо Кайласу. Він проходить через перевал на висоті близько 5600 м.

Водночас літній період зазвичай не вважається сприятливим для таких подорожей. За словами Галай, туристичні компанії переважно завершують маршрути наприкінці червня та відновлюють їх наприкінці вересня. Влітку в регіоні тануть льодовики, починається сезон мусонів і сильних дощів.

Цього року додатковим чинником став фестиваль Джанай Пурніма, через який до Кайласу вирушила велика кількість паломників. Серед них, найімовірніше, була й велика українська група на чолі з психологинею Іриною Блонською. Подорож цієї групи була запланована на 11–26 серпня. Маршрут мав пролягати через Катманду, Лхасу, Шигацзе, підніжжя Евересту та озеро Манасаровар і завершитися обходом Кайласу.

Нагадаємо, після масштабної повені у Непалі й Тибеті немає зв'язку з 56 громадянами України. Водночас, за інформацією МЗС, українців немає серед загиблих або постраждалих унаслідок стихійного лиха.

Українські консули підтримують прямий контакт із місцевою владою, яка координує рятувальну операцію, та працюють над пошуком і евакуацією громадян. 

За даними поліції Непалу, станом на ранок 28 серпня кількість загиблих унаслідок повеней зросла до 489 осіб. Ще 977 людей вважаються зниклими безвісти або не виходять на зв'язок. Серед них – 517 іноземців. 

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Теги: стихійні лиха українці Непал українці за кордоном

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