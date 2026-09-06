CNN: У Непалі через 10 днів після катастрофічної повені врятували двох людей

Чоловіка витягли живим з тунелю на гідроелектростанції, а жінку врятували з верхнього поверху чотириповерхового будинку

Через 10 днів після руйнівної раптової повені на кордоні Непалу та Китаю рятувальникам вдалося знайти живими двох осіб – 60-річну місцеву жительку та громадянина Китаю. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Жінку витягли зі зруйнованої чотириповерхової будівлі у селищі Бетраваті, яке зазнало найбільших руйнувань, а чоловіка врятували з тунелю гідроелектростанції. Напередодні з іншого підземного тунелю ГЕС, знайденого за допомогою супутникових знімків під шаром бруду, також витягли двох осіб. Попри це, сотні робітників гідрооб'єктів досі вважаються зниклими безвісти.

Катастрофічний стихійний лихо стався вранці 26 серпня та затопив десятки населених пунктів по обидва боки кордону. За офіційними даними Непалу та КНР, кількість загиблих вже перевищила 1350 осіб, а сотні людей залишаються в розшуку, зокрема 56 громадян України.

Початкову версію про землетрус як причину стихії спростували подальші дослідження, які встановили, що раптовий схід води та бруду спричинив обвал льодовика. Науковці застерігають, що через кліматичні зміни подібні масштабні катастрофи в майбутньому можуть почастішати й загрожувати іншим регіонам світу.

Нагадаємо, Європейський союз додатково виділив 500 тисяч євро на допомогу Непалу після катастрофічного паводку та селевого потоку, внаслідок яких загинули понад 1250 людей, а доля тисяч постраждалих досі залишається невідомою.

Додаткові кошти використають для подолання наслідків стихійного лиха та допомоги людям, які постраждали від паводку. Гроші нададуть через фонд екстреного реагування Червоного Хреста.