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Чорногорія закриває безвіз для Росії та ще чотирьох країн

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Чорногорія закриває безвіз для Росії та ще чотирьох країн
Чорногорія узгодила візову політику з Європейським Союзом
фото з відкритих джерел

Рішення є частиною підготовки країни до вступу до Європейського Союзу

Уряд Чорногорії затвердив зміни до візового режиму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство закордонних справ Чорногорії.

Зміни передбачають, що з 1 листопада 2026 року громадяни п'яти країн зможуть в'їжджати до держави лише за наявності візи.

«23 липня 2026 року уряд Чорногорії ухвалив постанову про внесення змін до указу про візовий режим, згідно з яким громадяни країн, візові режими яких раніше не були узгоджені з режимом Європейського Союзу (Білорусь, Китай, Росія, Саудівська Аравія та Туреччина), з 1 листопада 2026 року потребуватимуть візи для в’їзду до Чорногорії», – йдеться у повідомленні.

МЗС Чорногорії зазначило, що повне узгодження візової політики країни з правилами ЄС є одним із ключових критеріїв на шляху до вступу до Євросоюзу. Крім того, виконання цієї вимоги відкриває Чорногорії доступ до фінансування в межах плану зростання ЄС для Західних Балкан.

За даними міністерства, виконання цієї вимоги створило підстави для виділення Чорногорії близько €4 млн в межах цього плану.

Раніше «Главком» повідомляв, що влада Чорногорії планувала скасувати безвізовий режим для громадян Росії та Білорусі в рамках гармонізації своєї візової політики з ЄС. Президент країни Яков Мілатович пояснював, що це рішення тривалий час відкладали через залежність туристичної галузі від російських туристів. За офіційною статистикою, у 2025 році громадяни РФ забезпечили 16,4% усіх ночівель іноземців у Чорногорії, а щороку країну відвідували близько 230 тис. росіян.

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Теги: безвізовий режим росія Чорногорія туризм

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