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Після удару українських дронів зупинився ще один російський НПЗ – Reuters

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Після удару українських дронів зупинився ще один російський НПЗ – Reuters
У 2024 році Саратовський НПЗ переробив 5,8 млн тонн нафти, виробивши 1,2 млн тонн бензину, 1,9 млн тонн дизельного пального та 1 млн тонн мазуту
скриншот з відео

Саратовський НПЗ став уже третім російським нафтопереробним заводом, який зупинив роботу цього місяця

Саратовський нафтопереробний завод компанії «Роснефть» припинив переробку нафти після атаки безпілотників, яка сталася 8 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією двох джерел агентства в галузі, через пошкодження та пожежі на території підприємства було зупинено єдину установку первинної переробки нафти АВТ-6 номінальною потужністю 20 тис. тонн на добу.

За попередніми оцінками, ремонт обладнання може тривати від одного до двох тижнів. Також із середи завод, потужність якого становить 7 млн тонн нафти на рік, припинив продаж нафтопродуктів на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі.

За даними Reuters, у 2024 році Саратовський НПЗ переробив 5,8 млн тонн нафти, виробивши 1,2 млн тонн бензину, 1,9 млн тонн дизельного пального та 1 млн тонн мазуту.

Це вже друга атака на підприємство цього року. Наприкінці травня завод також припиняв роботу після удару безпілотників, однак відновив виробництво у другій половині червня.

Саратовський НПЗ став уже третім російським нафтопереробним заводом, який зупинив роботу цього місяця. 6 липня після атаки безпілотників припинив переробку Омський НПЗ – найбільший у Росії, а 2 липня зупинився НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез» компанії «Лукойл», який посідає четверте місце в країні за потужністю та є одним із найбільших виробників бензину.

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Теги: нафта росія завод

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