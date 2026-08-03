Росія повернула ліміти на продаж бензину

Після ударів по НПЗ росіянам знову обмежили продаж бензину

Обмеження відновили лише через три дні після скасування. Причиною назвали різке зростання попиту після удару по найбільшому нафтопереробному заводу Волгоградської області

Російська влада знову запровадила обмеження на продаж пального у Волгоградській області. Ліміти повернули після атаки безпілотників на найбільший нафтопереробний завод регіону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Мережі автозаправних станцій «Лукойлу» та «Газпрому» у Волгоградській області знову продають пальне з обмеженнями. У регіональному комітеті промислової політики, торгівлі та паливно-енергетичного комплексу пояснили рішення різким зростанням попиту на пальне.

Відтепер на автозаправних станціях «Лукойлу» та «Газпрому» одному автомобілю відпускають не більше 40 літрів бензину.

Крім цього, мережа «Лукойл» запровадила ліміти й на дизельне пальне. У межах Волгограда одному автомобілю продають до 60 літрів дизеля, а на трасах – не більше 200 літрів.

Як зазначає місцеві медіа, нові обмеження запровадили лише через три дні після їхнього скасування. Ще 28 липня місцева влада заявляла, що ситуація на паливному ринку стабілізувалася і потреби в лімітах більше немає.

Однак після удару безпілотників по найбільшому нафтопереробному підприємству Волгоградської області попит на пальне знову зріс, через що влада повернула обмеження.

Нагадаємо, кілька днів тому Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтопереробного заводу «Лукойл Волгограднефтепереработка». Це один із найбільших НПЗ Росії, який забезпечує пальним південні регіони країни.