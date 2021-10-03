За кого треба виходити заміж? Московська церква дала пораду дівчатам

Єпископ Російської Православної Церкви: «Якщо чоловік буде «антирелігійно налаштований, то це зламає її долю і шлюб»

Московська церква не радить виходити заміж за невіруючих чоловіків

Голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату Російської православної церкви (РПЦ) митрополит Волоколамський Іларіон порадив дівчатам виходити заміж лише за віруючих чоловіків, це він заявив ефірі телеканалу «Росія 24», передає РІА Новини.

«Ми, священнослужителі, ніколи не радимо віруючим дівчатам, навіть красивим, навіть струнким і високим, виходити заміж за невіруючих чоловіків», – сказав Іларіон.

Як він пояснив, «по-справжньому віруюча дівчина» повинна розуміти, що якщо чоловік буде «антирелігійно і антицерковно налаштований», то це зламає її долю і шлюб. «Тому потрібно десять разів подумати, перш ніж виходити заміж за таку людину», – заявив він.

На його думку, обвінчати такий союз не можуть, оскільки, на його переконання, шлюб буде неміцним і може розпастися.

Нагадаємо, Російська православна церква (РПЦ) заборонила своїм священникам освячувати секс-шопи, нічні клуби та лікарні, де роблять аборти.

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