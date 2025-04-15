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Духовний радник Трампа засудив ракетну атаку Росії на Суми

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Духовний радник Трампа засудив ракетну атаку Росії на Суми
Бернс: Я вимагаю справедливості, відповідальності та негайного припинення цих звірств
фото: LB.ua

Бернс звернувся до віруючих усього світу із закликом публічно засудити Росію за злочини проти цивільного населення

Духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс жорстко засудив ракетну атаку Росії на Суми, яка сталася 13 квітня. Про це він написав у соціальній мережі Х, повідомляє «Главком».

«Ось чому я назвав Путіна злом... Як пастор і миротворець, я рішуче засуджую жахливе бомбардування Росією церкви в Сумах у Вербну неділю – день, присвячений молитві й духовному оновленню для християн усього світу», – зазначив Бернс.

За його словами, атака, спрямована проти мирних парафіян, які зібралися для відзначення релігійного свята, є прямим нападом на віру, людяність і святість життя.

Бернс повідомив, що внаслідок удару загинули понад 30 осіб, серед яких – двоє дітей. Він охарактеризував дії Росії як навмисне насильство проти беззахисних вірян, що свідчить про повну зневагу до моралі та співчуття.

«Я вимагаю справедливості, відповідальності та негайного припинення цих звірств. Закликаю всіх людей совісті об’єднатися у засудженні цього зла та прагнути до миру й примирення», –заявив радник.

Також він звернувся до віруючих усього світу із закликом публічно засудити Росію за злочини проти цивільного населення, особливо жінок і дітей.

Крім того, Бернс підкреслив, що президент Трамп прагне якнайшвидшого припинення насильства та настання миру.

Раніше духовний радник президента США Марк Бернс визнав, що помилявся, коли підтримав рішення припинити військову допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву в інтерв’ю Kyiv Independent.

Бернс наголосив, що перебування в Україні значно змінило його думку, попри те, що раніше він був одним із найзапекліших противників підтримки України.

«Коли чуєш про такі звірства… Це кардинально змінило мою думку. Тепер я вважаю, що підтримка України – це і є America First», – сказав він.

До слова, Марк Бернс опублікував допис після відвідування Бучі, Ірпеня і Бородянки.

Пастор зазначив, що 20 тис. дітей було викрадено та вивезено до Росії, 300 жінок були зґвалтовані, як повідомили багатоконфесійні релігійні лідери. Навмисно було знищено 700 культових споруд. А невинних цивільних вбивали пострілами в потилицю зі зв’язаними за спиною руками.

«Ці солдати на передовій не просять грошей. Вони просять 1000 танків, 300 F-35, зенітну зброю, щоб збивати безпілотники, які все ще обстрілюють цивільні будівлі та вбивають людей», – наголосив духовний радник Трампа.

Теги: Суми ракетна атака

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