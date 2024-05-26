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Замах на Роберта Фіцо: лікарі розповіли про стан прем'єра Словаччини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Замах на Роберта Фіцо: лікарі розповіли про стан прем'єра Словаччини
Стан Роберта Фіцо, на якого було скоєно замах, поліпшився
фото з відкритих джерел

На словацького прем'єра чекають нові обстеження

Стан здоров’я прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, на якого було скоєно замах, покращився. Про це повідомили в лікарні імені Рузвельта в місті Банська-Бистриця, де зараз перебуває Фіцо, передає «Європейська правда».

«Після сьогоднішнього засідання консиліуму команда присутніх лікарів підтвердила суб'єктивне поліпшення стану здоров'я прем'єр-міністра», – розповіли в лікарні у суботу.

У неділю, 26 травня, стан здоров'я Фіцо відповідає прогнозу, який встановили напередодні.

У лікарні додали, що у понеділок на словацького прем'єра чекають нові обстеження.

Нагадаємо, у словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів біля місцевого Палацу культури, де відбувалося виїзне засідання уряду, коли прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми. Фіцо отримав поранення і після замаху перебуває у тяжкому стані. Як заявив міністр оборони Роберт Каліняк на брифінгу, Фіцо робили операцію, яка тривала понад 3,5 години.

Як повідомлялося, Стан глави уряду Словаччини Роберта Фіцо, на якого 15 травня було скоєно замах, залишається важким, заявив віце-прем'єр та міністр оборони країни Роберт Каліняк.

До слова, письменник Юраю Цинтулі, який стріляв у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо загрожує позбавлення волі на строк від 25 років до довічного ув'язнення. Поліція висунула обвинувачення нападнику в умисному вбивстві з помсти щодо особи, яку охороняють, на стадії замаху на вбивство.

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