Делегації США та України в Саудівській Аравії оголосили перерву: перші коментарі

Українську делегацію на перемовинах представляють міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров

Після 3 годин 20 хвилин переговорів держсекретар США Рубіо і радник з нацбезпеки Волц вийшли на перерву

У Джидді, Саудівська Аравія, завершився перший раунд переговорів між делегаціями України та США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Так, після 3 годин 20 хвилин переговорів держсекретар США Рубіо і радник з нацбезпеки Волц вийшли на перерву. Коли Волца запитали, як усе проходить, він відповів «йдемо до мети», і що переговори з Україною «просуваються».

Згодом глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram-каналі написав: «Робота триває».

Нагадаємо, 10 березня, президент України Володимир Зеленський прибув у Саудівську Аравію.

Сьогодні, 11 березня, українська та американська делегації розпочали зустріч у Саудівській Аравії. Ключовою темою стане війна в Україні. Американську сторону представлятимуть: держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, а українську: міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Раніше стало відомо, що українська делегація спробує переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку на переговорах у Саудівській Аравії. Американську делегацію будуть запевняти, що президент Зеленський хоче швидкого завершення війни в Україні.

До слова, США мають намір перевірити Україну на готовність піти на «матеріальні поступки» у переговорах із Росією заради закінчення бойових дій.