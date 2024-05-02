Ще одна країна закликала громадян утриматися від поїздок до Росії

«Міністерство знову рекомендує співгромадянам, які не мають вагомих підстав для виїзду до Російської Федерації, тимчасово утриматися від поїздки»

Міністерство закордонних справ Киргизстану рекомендувало своїм громадянам утриматися від поїздок до Росії без вагомих причин «до припинення раніше введених додаткових заходів безпеки та посиленого режиму контролю на державному кордоні». Відповідну заяву опубліковано на сайті відомства.

При цьому в МЗС республіки наголосили, що повідомлень про випадки масової відмови у в'їзді громадянам країни до РФ не надходило. Однак влада все одно закликає утриматися від поїздок.

«При цьому Міністерство знову рекомендує співгромадянам, які не мають вагомих підстав для виїзду до Російської Федерації, тимчасово утриматися від поїздки на її територію до зняття раніше введених додаткових заходів безпеки та режиму посиленого контролю пропуску через державний кордон, а за необхідності виїзду завчасно перевірити наявність обмежень на в'їзд у Російську Федерацію», – йдеться у публікації.

Раніше МЗС Киргизстану вже випускало аналогічну рекомендацію 25 березня. Відомство порадило громадянам республіки без необхідності не їздити до РФ у зв'язку з терактом у «Крокус Сіті Холлі» та введенням на всій території Росії посилених заходів безпеки.

Після цього 26 березня МЗС повідомило, що в РФ не пустили 40 громадян Киргизстану. Їх розгорнули в аеропорту Шереметьєво.

1 квітня заступник глави МЗС Киргизстану Алмаз Імангазієв розповів, що з 23 березня Росія заборонила в'їзд на свою територію 69 киргизстанцям.

«Дехто перебував у чорному списку. Інші вперше прилетіли до Росії, але бездоказово видворені з країни», – зазначив Імангазієв. Заступник міністра при цьому додав, що російські силовики мають право не пускати на територію країни іноземців, якщо їхня зовнішність не вселяє довіри.

Нагадаємо, Таджикистан рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Росії. Відповідна заява з’явилася на сайті Міністерства закордонних справ 27 квітня.

«Міністерство закордонних справ Республіки Таджикистан рекомендує громадянам країни тимчасово утриматися від поїздок на територію Росії на всіх видах транспорту без необхідності», – йдеться у повідомленні. МЗС не уточнило, з чим пов’язане це застереження.

До слова, таджикам у РФ потрібно поводитись зважено, адже усі вони де-факто підозрювані. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив лідер головної опозиційної політичної сили Таджикистану Партії ісламського відродження Мухіддін Кабірі.

Таджицький політик наголосив, що наполягає на поверненні додому усіх громадян своєї країни без винятків. Причиною він назвав підіймання у РФ хвилі мігрантофобії – зокрема і таджикофобії.