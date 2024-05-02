Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ще одна країна закликала громадян утриматися від поїздок до Росії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Ще одна країна закликала громадян утриматися від поїздок до Росії
Раніше МЗС Киргизстану вже випускало аналогічну рекомендацію 25 березня
фото з відкритих джерел

«Міністерство знову рекомендує співгромадянам, які не мають вагомих підстав для виїзду до Російської Федерації, тимчасово утриматися від поїздки»

Міністерство закордонних справ Киргизстану рекомендувало своїм громадянам утриматися від поїздок до Росії без вагомих причин «до припинення раніше введених додаткових заходів безпеки та посиленого режиму контролю на державному кордоні». Відповідну заяву опубліковано на сайті відомства.

При цьому в МЗС республіки наголосили, що повідомлень про випадки масової відмови у в'їзді громадянам країни до РФ не надходило. Однак влада все одно закликає утриматися від поїздок. 

«При цьому Міністерство знову рекомендує співгромадянам, які не мають вагомих підстав для виїзду до Російської Федерації, тимчасово утриматися від поїздки на її територію до зняття раніше введених додаткових заходів безпеки та режиму посиленого контролю пропуску через державний кордон, а за необхідності виїзду завчасно перевірити наявність обмежень на в'їзд у Російську Федерацію», – йдеться у публікації.

Раніше МЗС Киргизстану вже випускало аналогічну рекомендацію 25 березня. Відомство порадило громадянам республіки без необхідності не їздити до РФ у зв'язку з терактом у «Крокус Сіті Холлі» та введенням на всій території Росії посилених заходів безпеки.

Після цього 26 березня МЗС повідомило, що в РФ не пустили 40 громадян Киргизстану. Їх розгорнули в аеропорту Шереметьєво.

1 квітня заступник глави МЗС Киргизстану Алмаз Імангазієв розповів, що з 23 березня Росія заборонила в'їзд на свою територію 69 киргизстанцям.

«Дехто перебував у чорному списку. Інші вперше прилетіли до Росії, але бездоказово видворені з країни», – зазначив Імангазієв. Заступник міністра при цьому додав, що російські силовики мають право не пускати на територію країни іноземців, якщо їхня зовнішність не вселяє довіри.

Нагадаємо, Таджикистан рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Росії. Відповідна заява з’явилася на сайті Міністерства закордонних справ 27 квітня.

«Міністерство закордонних справ Республіки Таджикистан рекомендує громадянам країни тимчасово утриматися від поїздок на територію Росії на всіх видах транспорту без необхідності», – йдеться у повідомленні. МЗС не уточнило, з чим пов’язане це застереження. 

До слова, таджикам у РФ потрібно поводитись зважено, адже усі вони де-факто підозрювані. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив лідер головної опозиційної політичної сили Таджикистану Партії ісламського відродження Мухіддін Кабірі.

Таджицький політик наголосив, що наполягає на поверненні додому усіх громадян своєї країни без винятків. Причиною він назвав підіймання у РФ хвилі мігрантофобії – зокрема і таджикофобії.

Читайте також: 

Теги: Киргизстан влада кордон Таджикистан партії росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олімпіада-2024 у Франції пройде з 26 липня до 11 серпня
Макрон ініціює Олімпійське перемир'я, але чи вплине це на агресорів?
15 квiтня, 16:23
Ізраїль запобіг руйнівній силі наслідків цього удару завдяки підтримці міжнародної коаліції
Іран нав’язує Ізраїлю нову гру: відповідь за Єрусалимом
15 квiтня, 12:10
Аналітики назвали площу України, захоплену окупантами у 2024 році
Аналітики назвали площу України, захоплену окупантами у 2024 році
3 квiтня, 05:03
Столтенберг заявив, що Альянс постійно фіксує нарощування російської військової могутності
Столтенберг повідомив, чи готує Росія новий наступ
3 квiтня, 14:34
Ввечері, 5 квітня, прорвало дамбу в Орську
В російському Орську прорвало дамбу: відбувається евакуація людей
5 квiтня, 23:43
Так званий «гаманець Путіна» Роман Абрамович оскаржує санкції
Олігарх Абрамович знову подав до суду на ЄС: усе через Путіна
9 квiтня, 14:30
У Дніпрі під час повітряної тривоги прогриміли вибухи
У Дніпрі під час повітряної тривоги прогриміли вибухи
19 квiтня, 05:15
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай надає РФ деталі до машин
Китай є основним постачальником військового комплексу Росії – Reuters
19 квiтня, 23:17
Чен Ин спостерігав за тактичними навчаннями. Ліворуч ‒ гендиректор ракетного бюро Чан Чан Ха, праворуч ‒ віце-міністр військової промисловості Трудової партії Кореї Кім Чон Сік
Північна Корея вдруге випробувала нові ракети. Кім Чен Ин хоче продавати їх Росії
26 квiтня, 14:11

Політика

Ще одна країна закликала громадян утриматися від поїздок до Росії
Ще одна країна закликала громадян утриматися від поїздок до Росії
Грузія відмовилася від допомоги США через закон про іноагентів
Грузія відмовилася від допомоги США через закон про іноагентів
НАТО звернулося до Росії через гібридні атаки
НАТО звернулося до Росії через гібридні атаки
Словаччина не має нічого спільного з війною в Україні – Фіцо
Словаччина не має нічого спільного з війною в Україні – Фіцо
Путін їде до Китаю: журналісти Reuters дізнались, про що він благатиме Сі Цзіньпіна
Путін їде до Китаю: журналісти Reuters дізнались, про що він благатиме Сі Цзіньпіна
Макрон проведе «таємну вечерю» з Шольцом перед візитом глави Китаю
Макрон проведе «таємну вечерю» з Шольцом перед візитом глави Китаю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
345K
Американський генерал пояснив, коли зупиниться Путін
56K
Нардеп пояснив, ким заблоковано законопроєкт про ліквідацію Московської церкви
26K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
15K
Привітання на Чистий четвер: яскраві листівки, побажання у віршах та прозі
15K
Путін їде до Китаю: журналісти Reuters дізнались, про що він благатиме Сі Цзіньпіна
13K
«Вежі Кремля» хитає. Що стоїть за атакою на Шойгу?

Новини

«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
Вчора, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
1 травня, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
1 травня, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua