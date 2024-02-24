У столиці Казахстану відбулася акція на підтримку України

Біля пам'ятника Шевченку зібралося близько ста людей

У столиці Казахстану біля пам'ятника Шевченку зібралося близько ста людей. Вони кладуть квіти, запалюють свічки, передає казахська служба «Радіо Свобода». Також відбувається благодійна акція, гроші з якої спрямують на допомогу постраждалим від війни.

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«Люди йдуть і йдуть. Хтось залишається на кілька хвилин, хтось трохи довше затримується», – передає кореспондент «Радіо Свобода».

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Раніше у Кишиневі пройшла демонстрація на честь другої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого.

Також повідомлялося, що сьогодні, 24 лютого, німецькі активісти Greenpeace спроєктували на будівлю посольства Росії в Берліні вимогу «Припиніть вбивства» та «Руки геть від України».

Нагадаємо, що 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну польські активісти влаштували акцію біля воріт вілли російського посла Сергія Андрєєва у містечку Констанцін-Єзьорна під Варшавою.

Активісти о шостій ранку під ворітьми будинку вмикали гучні сирени та відтворювали звуки вибухів і пострілів, щоб імітувати умови, в яких українці прокидаються від дій Росії протягом останніх 10 років.

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До слова, за даними британської розвідки, за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року.