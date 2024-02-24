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У столиці Казахстану відбулася акція на підтримку України

Надія Карбунар
glavcom.ua
У столиці Казахстану відбулася акція на підтримку України
Жителі Алмати принесли до пам'ятника Шевченку квіти
фото: «Радіо Свобода»

Біля пам'ятника Шевченку зібралося близько ста людей

 

У столиці Казахстану біля пам'ятника Шевченку зібралося близько ста людей. Вони кладуть квіти, запалюють свічки, передає казахська служба «Радіо Свобода». Також відбувається благодійна акція, гроші з якої спрямують на допомогу постраждалим від війни.

«Люди йдуть і йдуть. Хтось залишається на кілька хвилин, хтось трохи довше затримується», – передає кореспондент «Радіо Свобода».

Раніше у Кишиневі пройшла демонстрація на честь другої річниці повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого. 

Також повідомлялося, що сьогодні, 24 лютого, німецькі активісти Greenpeace спроєктували на будівлю посольства Росії в Берліні вимогу «Припиніть вбивства» та «Руки геть від України». 

Нагадаємо, що 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну польські активісти влаштували акцію біля воріт вілли російського посла Сергія Андрєєва у містечку Констанцін-Єзьорна під Варшавою. 

Активісти о шостій ранку під ворітьми будинку вмикали гучні сирени та відтворювали звуки вибухів і пострілів, щоб імітувати умови, в яких українці прокидаються від дій Росії протягом останніх 10 років.

До слова, за даними британської розвідки, за два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, із якою розпочинала своє вторгнення 24 лютого 2022 року.

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Теги: акція гроші Казахстан українці активісти квіти 24 лютого

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