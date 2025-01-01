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Forbes назвав ключову причину тривалого успіху ЗСУ на Курщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Forbes назвав ключову причину тривалого успіху ЗСУ на Курщині
Українські захисники від літа 2024 року контролюють частину Курщини
фото з відкритих джерел

Успіхи Сил оборони в Курській області зараз залежать від допомоги західних партнерів

Російські та північнокорейські війська досі не вибили Збройні сили України з Курської області. Причиною цьому є українські удари далекобійною зброєю по території РФ. Про це повідомляє Forbes.

Як зазначив аналітик Forbes Девід Акс, росіяни не змогли вибити з прикордонної зони українських воїнів не лише через «некомпетентність».

«Ці невдачі також є наслідком успішної кампанії глибоких ударів українських сил. Українці б'ють по російських штурмових групах мінами, безпілотниками та артилерією, доки росіяни наступають на українські позиції, і вони також порушують російську логістику, підкріплення та командування, вражаючи їх ракетами з відстані в десятки миль», – зазначає він. 

За словами Акса, успіхи Сил оборони в Курській області зараз залежать від допомоги США, Великої Британії та Франції. Зокрема, йдеться про далекобійні ракети.

Нагадаємо, завдяки наступальним діям бійці 6-го полку ССО ЗС України зайняли один з населених пунктів у Курській області РФ.

Також ввечері 30 грудня у Льгові Курської області РФ був «приліт» по скупченню російських військових, а нещодавно Збройні сили України відкинули росіян у Кругленькому, що на Курщині.

Як повідомлялось, якщо ЗСУ вийдуть з Курської області, де зараз ведуться бойові дії, то російські війська підуть за ними на територію України. Ворог буде мати більші шанси та зможе швидше просуватись, якщо відбудеться послаблення угрупування на Курщині. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України (2014−2019 роки) генерал Віктор Муженко.

До слова, Міністерство оборони США вважає, що участь північнокорейських військових у бойових діях у Курській області проти ЗСУ не демонструє значної ефективності. Ба більше, вони зазнають суттєвих втрат. Таку заяву зробила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

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Теги: війна Курщина ЗСУ окупанти росія

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