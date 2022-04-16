Папський нунцій сходив у гості в Лавру та закликав українців не чіпати московських попів

Делегація з Ватикану чомусь вирішила завітати до одіозного намісника Лаври

Польський кардинал Конрад Краєвський 16 квітня перебував в Україні з гуманітарною метою. Разом із папським нунцієм у Києві Вісвальдасом Кульбокасом високопоставлений гість відвідав Києво-Печерської лавру, йдеться у повідомленні на сайті обителі.

Також гості завітали будинок намісника Києво-Печерської Лаври митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла. Нагадаємо, він відмовляється зрікатись патріарха Кирила, який виправдав убивства українців.

«У ході бесіди було обговорено поточні проблеми соціальної сфери в Україні. Наслідки воєнної агресії позначаються не тільки на всіх громадянах, а й на релігійних організаціях країни. Тому було озвучено чітку позицію Апостольської Нунціатури, згідно з якою засуджуються будь-які обмежувальні дії проти будь-якої церкви в усіх країнах та в будь-якій ситуації», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Папа Римський «відзначився» черговою неоднозначною заявою. Він вважає, що Захід приймає українців краще, аніж людей з інших частин світу, і назвав це расизмом.

Тим часом українці обурені позицією Ватикану.

Як повідомлялося, патріарх РПЦ Кирило благословив убивства українців та закликав росіян класти своє життя заради Путіна.

Читайте також: