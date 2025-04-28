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У польському підручнику для школярів виявлено проросійську риторику щодо України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У польському підручнику для школярів виявлено проросійську риторику щодо України
Польський підручник з географії для 6 класу містить російську пропаганду
колаж: glavcom.ua

У підручнику Україна році представлена як держава в занепаді

Голова фонду «Український дім» Мирослава Керик звернула увагу на зміст польського підручника з географії для шостих класів 2019 року видання. Вона зазначила, що розділ, присвячений Україні, містить велику кількість неточностей і дезінформації, подібної до російської пропаганди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Керик у Facebook.

«Я раджу вам прочитати розділ про Україну в підручнику з географії для шостих класів 2019 року. Попереджаю – нерви можуть здавати! Такого нагромадження нісенітниць я давно не читала, хіба що в російських пропагандистських виданнях, а розділи про анексію Криму та війну на Донбасі фактично списані з тієї пропаганди!», – йдеться у дописі.

У польському підручнику для школярів виявлено проросійську риторику щодо України фото 1
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За словами Керик, у підручнику Україна у 2019 році представлена як держава в занепаді з розваленим сільським господарством і промисловістю, порожніми магазинами і відсутністю туристів навіть у таких відомих курортах, як Одеса та Трускавець. Зокрема, там йдеться, що українці були змушені їздити за покупками в супермаркети Польщі та Словаччини.

«У розділах про Білорусь та Росію йдеться про природні особливості та туристичні атракції, а не про диктатуру і про те, що там не всім безпечно жити та відвідувати ці країни. Розділ про Україну розповідає лише про конфлікти та бідність... А розділ про туристичні пам'ятки висвітлює місця, які пов'язані з польською спадщиною... Якщо діти дізнаються таку нісенітницю про сусідню країну, вони не матимуть достатньо знань, щоб відрізнити дезінформацію від фактів, тому що ця книга сама є дезінформацією!», – наголосила голова фонду «Український дім».

У польському підручнику для школярів виявлено проросійську риторику щодо України фото 2
фото: Myroslava Keryk/Facebook

Мирослава Керик відзначила, що звернеться до Міністерства національної освіти Польщі з петицією про внесення змін до навчальних матеріалів.

Нагадаємо, що під час аналізу понад 60 італійських підручників з географії для 7 класу, виданих у 2010-2024 роках, було зафіксовано серйозні спотворення інформації про Україну. Про це у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком», розповіла віцепрезидентка Спілки українських асоціацій Італії NAU, координаторка ініціативи Stop Propaganda Russа Олена Кім.

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Теги: Польща школа школярі

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