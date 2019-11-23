Злодіїв в законі розстріляли на очах у дитини (відео)
На місці вбивства виявили понад 80 стріляних гільз
Вбивство злодіїв в законі в Сухумі (Абхазія) відбулося на очах маленької дівчинки.
Відео опублікував у суботу, 23 листопада, Telegram-канал «Підйом».
На кадрах, які знімала мати дитини, видно, як дівчинка гуляє по вулиці. Раптово починається стрілянина, і маля біжить до мами.
Невідомі відкрили стрілянину вдень в п’ятницю, 22 листопада, біля ресторану «Сан-Ремо» в центрі Сухумі.
На місці вбивства виявили понад 80 гільз. Застрелені два кримінальних авторитета, ще чотири людини поранені.
Серед чотирьох постраждалих виявилася офіціантка, яка знаходиться в критичному стані.
Нагадаємо, в американському місті Фресно в штаті Каліфорнія сталася стрілянина на сімейній вечірці. Щонайменше 10 людей отримали вогнепальні поранення, з них четверо померли.