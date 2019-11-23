Злодіїв в законі розстріляли на очах у дитини (відео)



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Скріншот з відео

На місці вбивства виявили понад 80 стріляних гільз

Вбивство злодіїв в законі в Сухумі (Абхазія) відбулося на очах маленької дівчинки.

Відео опублікував у суботу, 23 листопада, Telegram-канал «Підйом».

На кадрах, які знімала мати дитини, видно, як дівчинка гуляє по вулиці. Раптово починається стрілянина, і маля біжить до мами.

Невідомі відкрили стрілянину вдень в п’ятницю, 22 листопада, біля ресторану «Сан-Ремо» в центрі Сухумі.

На місці вбивства виявили понад 80 гільз. Застрелені два кримінальних авторитета, ще чотири людини поранені.

Серед чотирьох постраждалих виявилася офіціантка, яка знаходиться в критичному стані.

Нагадаємо, в американському місті Фресно в штаті Каліфорнія сталася стрілянина на сімейній вечірці. Щонайменше 10 людей отримали вогнепальні поранення, з них четверо померли.