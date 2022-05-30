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    У світі

    ЗМІ розповіли про півсотні лікарень по всій Росії, куди звозять поранених в Україні

    Найбільше серед поранених російських окупантів чоловіків 22-28 років - ЗМІ розповіли про півсотні лікарень по всій Росії, куди звозять поранених в Україні
    Найбільше серед поранених російських окупантів чоловіків 22-28 років
    фото: ВВС

    Поранених військових звозять як у військові госпіталі, так і у цивільні лікарні

    Як мінімум 50 військових шпиталів та цивільних лікарень по всій Росії приймають російських окупантів, поранених на війні в Україні. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

    Журналісти зазначають, що з перших днів війни поранені російські солдати та офіцери надходили до шпиталів у регіонах, що межують з Україною, – переважно в Білгородську область, де поранених могли розподілити й у цивільні лікарні. У розпорядженні видання є документ, який підтверджує, що в білгородській лікарні №2 поранені окупанти лежали в реанімації на апаратах штучної вентиляції легень у «важкому» та «вкрай важкому» стані. У діагнозах – численні осколкові та вогнепальні поранення, у тому числі голови, що потребують трепанації черепа для видалення гематом.

    Такі операції проводили нейрохірурги і в білгородській лікарні, і майже щодня у ВМА, зазначає джерело агенції.

    У пацієнтів, які проходять лікування у ВМА з тяжкими пораненнями, що потребують нейрохірургічного лікування, досить часто розвиваються ускладнення – вторинні посттравматичні ушкодження головного мозку (ішемічні інсульти, повторні крововиливи тощо), реанімація переповнена, пояснює знайоме із ситуацією джерело. За його словами, у нейрохірургію з України привозять переважно молодих військових – від 22 до 28 років, але були серед пацієнтів і 18-річний солдат, і 45-річний офіцер.

    Серед іншого вдалося з'ясувати, що для посилення медичного персоналу Федеральне медико-біологічне агентство почало відправляти до прикордонних російських регіонів своїх співробітників з усієї країни. Найбільш важко поранених переводять до центральних лікарень, наприклад, до Військово-медичної академії в Петербурзі. Проте, за словами джерела ВВС, лікарня виявилася не в усьому готовою до напливу поранених.

    Зазначається, що дуже швидко клініки ВМА, розраховані більш ніж на 2,5 тисячі ліжок, були переповнені. У перші три тижні війни не вистачало розчинів для крапельниць, харчування для годування через зонд та одноразових катетерів.

    У низці регіонів Росії також на прохання Міноборони звільнили коронавірусні ліжка у лікарнях для поранених військових.

    У публікації також зазначається, що поранених з України спочатку везуть до прикордонних, зокрема цивільних, стаціонарів – причому не тільки в Росії та в Криму, а й у Білорусі. Це проміжні пункти для транспортабельних військових перед їх відправленням у великі військові шпиталі.

    Нагадаємо, за даними Генштаб ЗСУ, станом на 30 травня в Україні загинуло приблизно 30 350 російських військовослужбовців.

    Розвідка Великої Британії повідомляє, армія рашистів зазнала величезних втрат серед своїх офіцерів середньої та молодшої ланки під час вторгнення в Україну. Це призведе до подальшого зниження бойового духу армії.

    Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 30 травня

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗМІ розповіли про півсотні лікарень по всій Росії, куди звозять поранених в Україні