Угода, зокрема, передбачала покращення двосторонньої торгівлі після падіння обсягів через санкції ЄС проти Росії

Угорський уряд підписав угоду з Росією про розширення економічних, торговельних, енергетичних та культурних зв’язків між двома країнами. Документ яскраво підкреслює, наскільки тісними Будапешт і Москва сподіваються стати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як повідомляється, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто та міністр охорони здоров’я Росії Михайло Мурашко підписали 12-пунктний план, що визначає напрямки співпраці. Текст, який раніше не оприлюднювався, визначає ступінь узгодження дій двох урядів у різноманітних сферах.

На запитання журналістів про зміст документів та їхні наслідки для політичного курсу Угорщини Сійярто відповів лише, що «двостороннє співробітництво Угорщини керується національними інтересами, а не тиском з боку надзвичайно упереджених ліберальних медіа. Продовжуйте свою упереджену роботу!»

Згідно з документами, з якими ознайомилися журналісти, серед узгоджених пунктів було зобов'язання «змінити негативну динаміку двосторонньої торгівлі» після того, як обсяг перевезень товарів скоротився внаслідок санкцій ЄС проти Росії, введених у відповідь на російську війну в Україні. Угода також відкриває російським компаніям можливість розпочати реалізацію нових проєктів у сфері електроенергетики та водневої енергетики в Угорщині, а також налагодити тіснішу співпрацю у сферах нафти, газу та ядерного палива.

Крім того, Будапешт погодився розглянути можливість посилення викладання російської мови в країні шляхом залучення викладачів з Росії, а також зміцнення взаємного визнання кваліфікацій та відкриття програм обміну для аспірантів.

Згідно з умовами угоди, угорський уряд підтримав поточні програми обміну в усіх сферах – від спорту до циркового мистецтва – попри те, що Москву постійно звинувачують у використанні культурних заходів для поширення своїх наративів про війну в Україні та надання легітимності московському режиму. Обидві сторони підтримали ідею плану дій на 2026–2027 роки щодо спільної співпраці у сфері спорту.

Нагадаємо, угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним у жовтні 2025 року заявив, що готовий докласти «максимум зусиль», аби допомогти йому.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив із гучними проросійськими заявами. Політик вимагає від керівництва Європейського Союзу відмовитися від санкцій проти Москви та повністю відновити закупівлю енергоносіїв у держави-агресорки.

До слова, в Угорщині 12 квітня мають відбутися парламентські вибори. Без перебільшення, саме вони можуть стати поворотними для країни. У фактично двобої зійдуться провладна партія «Фідес» під орудою чинного прем’єра Віктора Орбана, відомого своїми антиукраїнськими та пропутінськими поглядами, та опозиційна «Тиса», очолювана Петером Мадяром.