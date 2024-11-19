Моніторинг якості повітря у столиці: де найбезпечніше дихати

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 19 листопада рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 23 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 8.6 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 5.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 7 мкг/м3;

діоксид азоту – 32.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 3.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 351.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 26.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 12.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.115 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 2 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 8.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 6.8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 7.8 мкг/м3;

діоксид азоту – 42.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 3.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 318.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 16.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 19.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.118 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 32 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 8.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 5.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 6.7 мкг/м3;

діоксид азоту – 15.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 4.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 244.9 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 67.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 6.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.11 мкЗв/год.

Нагадаємо, протягом 19 листопада у Києві очікується зміна погодних умов. Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю цього тижні.