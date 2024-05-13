Протести фермерів: Польща призупинила перемовини з Україною через підозру Сольському

Україна та Польща планували ще один раунд переговорів 14 травня

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак: «Очевидно, що ми не будемо вести переговори з людьми, яких звинувачують у корупції»

У Польщі призупинили перемовини з Україною щодо протестів польських фермерів на українсько-польському кордоні через підозру в корупційних діях, яку висунули вже колишньому міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському та його заступнику Маркіяну Дмитрасевичу. Сольського підозрюють у заволодінні землями на Сумщині. Про це заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак сказав в інтерв’ю Dziennik Gazeta Prawna.

За його словами, Україна та Польща планували ще один раунд переговорів 14 травня, однак їх скасували через те, що «деяких представників з їхнього боку звинуватили в корупції».

«Очевидно, що ми не будемо вести переговори з людьми, яких звинувачують у корупції», – наголосив Колодзейчак.

Він додав, що «це питання має бути проясненим».

Крім того, заступник польського міністра заявив, що протести польських фермерів майже завершилися, а ті, що час від часу відбуваються досі, «організовують за політичним замовленням».

На його думку, ці акції організовують люди, які «звикли проводити кампанії перед виборами до Європейського парламенту».

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України заявило, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради – чинного міністра викрили на заволодінні державною землею на 291 млн грн і спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

До слова, ВАКС 26 квітня обрав запобіжний захід міністру аграрної політики та продовольства України Миколі Сольському у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 75,7 млн грн. Згодом за міністра було внесено заставу.