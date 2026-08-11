Україна знешкодила понад чверть мільйона російських дронів від початку року

Лише за липень кількість знищених ворожих безпілотників перевищила 60 тис.

Підрозділи Сил оборони України від початку року знешкодили понад 260 тис. російських безпілотників літакового та коптерного типу. Усі ураження були верифіковані в бойовій системі DELTA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінооборони.

Верифікацію уражень, які українські військові вносять до системи DELTA, здійснював Фонд розвитку інновацій Міністерства цифрової трансформації України.

Загалом від початку року українські захисники знищили близько 195 тис. ворожих безпілотників літакового типу та 66 тис. коптерів.

При цьому протягом останніх місяців кількість знищених російських дронів суттєво зросла. У липні Сили оборони знешкодили 40 438 безпілотників літакового типу. Наприкінці травня цей показник становив 27 711.

Зростання зафіксували й у сегменті БпЛА коптерного типу. Кількість верифікованих уражень збільшилася з 14 071 наприкінці червня до 19 945 у липні.

Таким чином, лише за липень українські захисники знешкодили 60 383 російські безпілотники літакового та коптерного типу.

Усі ураження ворожих БпЛА підтверджені в системі DELTA. Вона є «цифровим ядром» управління сучасним полем бою та дозволяє відстежувати особливості кожного знищення.

Зібрані дані дають змогу аналізувати результати протидії російським безпілотникам та швидше масштабувати технологічні рішення, які показали свою ефективність у бойових умовах. Протидія дронам також допомагає захищати українських військовослужбовців і цивільне населення.

Нагадаємо, Міністерство оборони України відкрило українським оборонним компаніям доступ до платформи Avengers Labs, яка дозволяє тренувати моделі штучного інтелекту для безпілотників на реальних даних із поля бою.