Зеленський повідомив, хто виконуватиме обов'язки міністра оборони

Сьогодні Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів

Президент України Володимир Зеленський доручив Євгену Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Щойно обговорили з Євгенієм Хмарою виконання наших далекобійних операцій проти Росії і забезпечення безпекових підрозділів та Сил оборони України необхідними засобами. Важливо, що є стратегічне бачення, як Україні активно діяти й надалі для захисту нашої незалежності і примусу Росії до дипломатії», – йдеться у повідомленні.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський заявив, що Євгеній Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. За його словами, саме на цьому має зосереджуватися українська оборона у цій війні.

«Звісно, ми продовжимо реалізовувати всі активні програми для розвитку і зміцнення наших Сил оборони, від прямого фінансування бойових бригад і справедливого розподілу особового складу для бригад до максимального забезпечення НРК всіма типами дронів і оперативної реалізації домовленостей з партнерами», – додав глава держави.

Зеленський висловив переконання, що в нинішніх умовах результативність у сфері далекобійних операцій, безпекова робота та досвід управлінні людьми в Центрі спеціальних операцій «Альфа» СБУ стануть перевагами на посаді міністра оборони України.

«Доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра, продовжити реформування сфери оборони і забезпечити Україні всі ті результати, про які ми говорили. Після того як необхідні юридичні процедури будуть дотримані, буду звертатись до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України. Слава Україні!», – підсумував Зеленський.

Зауважимо, Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгена Хмару виконувачем обов’язки голови Служби безпеки України.

Напередодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський не пропонуватиме кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони у новому складі Кабінету міністрів. Це рішення викликало жваве обговорення у суспільстві та стало приводом для проведення акцій у кількох містах.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України, підтримавши відповідне подання президента Володимира Зеленського. Він приступив до виконання обов'язків прем'єр-міністра та назвав ключові завдання уряду.

Згодом Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету міністрів України.